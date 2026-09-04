La Comunidad defiende su ausencia del CPFF: "Lo único que se va a votar es el pacto entre Sánchez y Junqueras"

1114323.1.260.149.20260904124040 Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (d), durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido la ausencia de la Comunidad de Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que abordará la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que considera que en él lo que se va a votar es "el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a espaldas de todas las comunidades autónomas".

"Ninguna región ha podido tocar una coma del modelo Junqueras y solo el voto de Cataluña le vale para sacar adelante un sistema de financiación que atenta contra la igualdad de todos los españoles y que solo beneficia a quienes la han elaborado", ha criticado la consejera en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Lo ha expresado así después de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP no hayan secundado el plantón promovido por Madrid al Ministerio de Hacienda y, aunque ha dicho que lo respetan, algunas de ellas han reivindicado su "máxima lealtad institucional".

Desde la Comunidad de Madrid, la consejera ha subrayado que han exigido "todos los números y cálculos" de modelo de financiación autonómica que pretenden aprobar y, a día de hoy, siguen "sin saber cuánto pone el Estado en la nivelación" ni con qué criterio se distribuye el Fondo de Convergencia ni en cuántos años se cobra lo prometido.

"Tampoco estamos de acuerdo con que el nuevo reparto le cuesta a Madrid 822 millones más al año, mientras que Cataluña se ahorra 1.124, ni con que se perjudique a la Comunidad de Madrid al aprobar por la puerta de atrás la ansiada armonización que no han sido capaces de sacar adelante en el Congreso por la falta de apoyos parlamentarios", ha reprochado Albert.

Es por ello que la Comunidad exige una reforma del sistema de financiación que "se debata de forma multilateral, con transparencia y con luz y taquígrafos" y una reforma que beneficie a todos los españoles "y no solo a Sánchez y al independentismo".