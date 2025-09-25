La Comunidad defiende que cumplen con la normativa VUT y pide al Gobierno dejar de culpar a CCAA de su "incapacidad"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, durante su intervención en Madrid Investment Forum 2025 - COMUNIDAD DE MADRID

Lamenta que las autonomías no tengan "apoyo" en una cuestión "tan complicada"

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, ha afirmado que la Comunidad de Madrid "cumple" con la normativa en materia de Viviendas de Uso Turístico (VUT) y ha pedido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que deje de culpar a las comunidades autónomas de su "incapacidad" en materia de vivienda.

En una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, De Paco contesta a la carta remitida por el departamento de Rodríguez a la Consejería de Vivienda Transportes e Infraestructuras en la que exigía a Madrid "no mirar para otro lado" e intensificar el control y la inspección de los alojamientos turísticos al detectar "fraude de ley" en muchos ellos.

Así, como responsable de las cuestiones en materia turística de la región, De Paco ha respondido a Rodríguez que es "inaceptable" la "obsesión" del Gobierno con la Comunidad de Madrid y ha sacado pecho por los "magníficos resultados" en cuanto a gestión turística.

En concreto, el consejero ha destacado que la industria turística madrileña se ha convertido en "un motor económico que ya representa el 8,6% del PIB regional" y que cuenta con más de 250.000 trabajadores.

"No es inteligente, por injusto y desproporcionado, atacar al turismo, principal sector de la economía nacional, culpándolo del fracaso de la política de vivienda del gobierno del que usted forma parte", ha criticado De Paco.

El consejero ha recordado a la ministra que en junio de 2024 la Comunidad puso en marcha un 'Plan de refuerzo del control de la actividad de las viviendas de uso turístico', "que ha supuesto que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de éstas se haya reducido en el último año un 17% en nuestra región y que los expedientes de baja de nuestro Registro, en un solo año, hayan aumentado un 75%".

CRITICA QUE NO SE TENGA EN CUENTA "LA REALIDAD" DE CADA TERRITORIO

Por otro lado, ha apuntado a que resulta "sorprendente" que la ministra se base "en el enfrentamiento y comparación" de las comunidades "sin tener en cuenta la "realidad turística específica de cada territorio".

Al detalle, Rodríguez subrayó en su carta que los datos de la Comunidad de Madrid muestran "una situación excepcional" con un número de solicitudes de registro notoriamente inferior al del resto de comunidades autónomas, en concreto, 21.043 códigos solicitados.

Además, incide en que del total de códigos solicitados, solo un 16,79% se corresponden a la modalidad turística frente al 83,21% de temporada Además, el porcentaje de código revocados es de 43,54%, más del doble de la media nacional que es del 20,03%.

Es por ello que desde el Ministerio consideran que muchos propietarios en la Comunidad de Madrid están operando "con un código de temporada en fraude de ley" y ven necesario que el Gobierno de la región lleve a cabo un desarrollo normativo para regular una duración máxima de pernoctaciones en un alojamiento turístico.

Igualmente, insisten en que es "urgente" la intensificación de la inspección y el control de los alojamientos turísticos que operan en la Comunidad de Madrid.

Algo que De Paco asegura se está realizando. "Ministra, me parece un insulto a la inteligencia que exija a la Comunidad de Madrid el desarrollo de su normativa en materia turística cuando ya lo hemos hecho, y cuando el Gobierno central perdió la oportunidad de regular correctamente el alquiler de temporada a través de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, un texto que solo ha traído incertidumbre al mercado residencial. Le ruego, por tanto, que deje de mirar para otro lado", ha expuesto.

"LAMENTAMOS NO TENER APOYO EN UNA CUESTIÓN TAN COMPLICADA"

Por otro lado, en su misiva, De Paco ha lamentado que el Gobierno central "perdiese la oportunidad" de "regular correctamente" el alquiler de temporada a través de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, "un texto que solo ha traído incertidumbre al mercado residencial".

Asimismo, también ha atacado al Gobierno por no establecer ni plantear la aprobación "del necesario régimen sancionador para atajar las infracciones que deriven del Real Decreto, herramienta fundamental para hacerlo cumplir".

"No es serio ni adecuado que los regímenes sancionadores autonómicos y municipales tengan que suplir las deficiencias técnicas de las normas estatales, más aún cuando éstas derivan de la falta de mayorías parlamentarias del Gobierno central en el Congreso de los Diputados", ha subrayado.

Igualmente, ha afirmado que el Gobierno regional ha colaborado con el Gobierno central en todo lo que se refiere a la gestión de los alquileres de corta estancia desde la publicación del Reglamento (UE) 2024/1028.

"Y lo hemos hecho acudiendo a todos los grupos de trabajo técnicos y conferencias sectoriales a los que su ministerio nos ha convocado. Tanto es así, que fue la Comunidad de Madrid la que solicitó, en junio de este año, una reunión para tratar temas que quedaron pendientes de resolver, una posibilidad que se denegó por parte de su departamento", ha señalado.

Una reunión, destaca, que tendría que contar con la participación de todas las comunidades autónomas, "al objeto de alcanzar mayor transparencia, agilidad e igual participación por parte de todas las regiones".

"Lamentamos profundamente no haber tenido el apoyo del Gobierno central en una cuestión tan complicada", ha lanzado, en referencia a un dictamen del Consejo de Estado, publicado el 18 de diciembre de 2024, que, según De Paco, "invade competencias autonómicas" y presenta "graves deficiencias" técnicas y jurídicas.

"Este informe vino a confirmar la incertidumbre y preocupación que las Comunidades Autónomas habían trasladado y habría sido interesante para todos facilitar encuentros para abordar los problemas y dudas surgidas en torno a la norma", ha explicado.

Por último, ha solicitado en la misma carta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que convoque una Conferencia Sectorial de Turismo para abordar la problemática de las viviendas de uso turístico. "Asunto que a usted tanto parece preocuparle", ha lanzado a Rodríguez.

"Dígale, por favor, que, además de no haber respondido a mis dos comunicaciones, dentro de poco se cumplirán dos años sin que haya convocado la Conferencia Sectorial de Turismo, una nueva anomalía de ese gobierno del que usted forma parte", ha concluido.