Comunidad defiende que inversión en becas socioeconómicas "se ha duplicado" y PSOE replica que el 95% son del Gobierno

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido que la inversión en becas socioeconómicas a estudiantes universitarios de entornos más desfavorecidos "se ha duplicado" en este curso respecto al anterior alcanzando los "seis millones de euros" y el diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Esteban Álvarez ha replicado que "el 95% de las becas proceden del Gobierno de la nación".

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara de Vallecas, Viciana ha indicado que, "como novedad de este curso", se han ampliado estas becas para que "no se refieran solamente a la matrícula, sino también a otros aspectos como movilidad o vivienda".

En este sentido, el consejero madrileño ha expresado que las ayudas del Gobierno regional a los estudiantes universitarios no han llegado únicamente a través de las becas, sino que también lo han hecho mediante "exenciones y bonificaciones de matrícula", que han supuesto una inversión de "70 millones de euros".

"Buscamos garantizar la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, para asegurarnos de que puedan completar sus estudios superiores", ha detallado.

"182 MILLONES DEL GOBIERNO CENTRAL FRENTE A 7 DE LA COMUNIDAD"

En su turno de réplica, el diputado del PSOE ha precisado que "el 95% de las becas" que se conceden a estudiantes madrileños proceden del Gobierno central, con una inversión de "182 millones", y ha comparado esta cifra con los "7 millones de la Comunidad de Madrid".

"Madrid no dedica dinero a compensar las desigualdades. No dedica dinero a fomentar la igualdad de oportunidades y de condiciones. Madrid no dedica dinero a lo que debiera, que es garantizar una educación para todos, con independencia de su cuenta bancaria y de su zona de residencia", ha esgrimido Álvarez.

Viciana ha reconocido que el Ministerio de Universidades "tiene un programa de becas muy potente" y que, por ello, no tienen "por qué entrar en duplicidades". Pero también ha querido especificar que el Gobierno central "ha destinado 150 millones de euros a los independentistas catalanes para investigación". "Imagínese todas las becas que se podrían dar a los estudiantes de las universidades madrileñas precisamente con esos 150 millones de euros", ha apuntado.

Ambos también se han enzarzado respecto al seguimiento de los organismos internacionales en materia educativa. Así, el diputado del PSOE ha reprochado que no se sigan las indicaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en referencia al fomento de becas para aquellas familias que tengan problemas socioeconómicos y que tengan menos renta, porque "el talento no va unido a otra cosa que no sea eso, talento, y no a la situación socioeconómica".

Ante esta acusación, Viciana ha respondido que sí que siguen las indicaciones de los organismos internacionales y se ha referido a la recomendación de implantar la jornada partida y de limitar el uso de los dispositivos electrónicos en los alumnos.