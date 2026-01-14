La Comunidad defiende que investigación en Hospital de Torrejón es un trámite previo: "No se ha detectado irregularidad"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este miércoles que la investigación sobre el Hospital de Torrejón en la Fiscalía es un trámite previo y ordinario y ha señalado que no se ha detectado "irregularidad alguna".

Lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que la Fiscalía considerara que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, por lo que acordó la apertura de diligencias de investigación preprocesal. Ahora, ha acordado remitir la documentación a la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz tras comprobar que tiene abiertas diligencias sobre este mismo asunto.

"Tampoco esperábamos menos de la Fiscalía. Es un trámite previo y ordinario que no presupone absolutamente nada", ha justificado el consejero.

Además, ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid se han realizado "todas las auditorías" necesarias que se hacen todos los años y también de manera extraordinaria tras la polémica por los audios del CEO de la gestora del hospital en los que pedían emplazar practicas que no fueran rentables. A ello, ha añadido que los datos son públicos y que mantienen listas de espera "por debajo de la media".