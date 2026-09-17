Comunidad defiende no ir "a posar" al Consejo de Política Fiscal que aprobó que Cataluña reciba "un 83%" más que Madrid

Asiento vacío de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha defendido no haber ido "a posar" al Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó el nuevo modelo de financiación autonómica por el que Cataluña "recibe el 83% más" que Madrid.

"Los madrileños no nos han votado para que vayamos a posar y estemos de figurantes en la foto que quiere el señor Junqueras", ha lanzado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ante una pregunta del PSOE en la que le afeaba no haber acudido a la reunión.

Rocío Albert ha destacado que el Estado ya tenía los votos como para salir adelante (el del Gobierno nacional al que corresponde la mitad, además de Cataluña y Canarias) y que todas las autonomías excepto dos votaron 'no' a un sistema por el que los madrileños "van a tener que pagar 822 millones más a los 7.900 que ya pagan", mientras que Cataluña pagará "1.124 millones nuevos". "No íbamos a ir a no hacer nada, no se iba a debatir nada. El ministro ya tiene la mitad de los votos y con Cataluña le servía", ha espetado.

Asimismo, ha asegurado que el Estado "ya vive a costa de los madrileños" porque "de cada 100 euros, los madrileños solo se quedan con 20" porque "el resto" va al Gobierno central. "Pero es que ahora es todavía peor, ahora lo que tienen es que pretenden que vaya todo a los independentistas y desde luego los representantes de Madrid no estamos dispuestos", ha apostillado tras afirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto la financiación una "subasta" para Cataluña.

En cambio, el diputado del PSOE Fernando Fernández Lara ha criticado que trate de "convertir una silla vacía en una estrategia de política fiscal" y ha destacado que no era una "reunión de cortesía" sino el órgano donde las CCAA hablan del "dinero que se emplea en la sanidad, la educación y los servicios públicos".

"Cuando el relato es incómodo y encima de la mesa hay 8.600 millones de esa deuda que usted no para de subir, o 2.550 millones de financiación adicional para la comunidad, la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid decide que lo mejor para defender Madrid es no presentarse", ha afeado.

Fernández Lara ha acusado a Madrid de no querer "estar en la mesa" pero siempre conseguir "estar en la rueda de prensa". Ha destacado, además, que esta vez "no le compraron el numerito" el resto de comunidades autónomas y que mientras Madrid "hacía ruido fuera" el resto "hacían algo tan revolucionario como sentarse y defender sus intereses".