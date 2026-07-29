La Comunidad denuncia al Rayo Vallecano por impedirle el acceso al Estadio de Vallecas para comenzar las obras

Archivo - Estadio de Vallecas (Madrid) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al Estadio de Vallecas al personal técnico y a los operarios que debían iniciar las obras urgentes de mantenimiento derivadas de las deficiencias de seguridad detectadas en el recinto y que llevó a la suspensión cautelar de la concesión.

Fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han trasladado a Europa Press que responsables del club se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para realizar las labores de inspección, comprobación y ejecución.

El Ejecutivo autonómico sostiene que, a raíz de esta medida, el concesionario "carece de título jurídico suficiente" para continuar desarrollando su actividad en la instalación, que ha pasado a estar bajo el control de la Comunidad de Madrid mientras se tramita el procedimiento para extinguir la concesión.

Según exponen las mismas fuentes, el Gobierno regional se ha personado a las 9 horas de este miércoles en el estadio con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación. Ante la negativa del club, los operarios han comenzado a trabajar en el edificio adyacente al campo cedido a distintas federaciones deportivas.

El personal de jardinería, por su parte, no ha podido acceder para hacerse cargo del césped, según ha detallado el Ejecutivo autonómico.

"Es el modus operandi del club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del estadio", ha manifestado al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

"NUEVA MANIOBRA DILATORIA"

La Comunidad ha señalado además que el Rayo ha presentado ante la Administración un escrito solicitando documentación que, según el Ejecutivo autonómico, ya figura en el expediente y había sido remitida previamente al club por medios electrónicos.

El Gobierno regional ha calificado esta actuación de "nueva maniobra dilatoria". "A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", ha advertido el consejero.

La suspensión cautelar de la concesión se enmarca en la incoación del procedimiento para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano.

La medida fue adoptada después de que una auditoría técnica pusiera de manifiesto "graves deficiencias" que afectan a la seguridad de las personas y obligan a acometer actuaciones de manera inmediata.

"La auditoría nos dice que no se podía garantizar la seguridad de las personas, tampoco la salubridad, por todos estos elementos que faltaban", explicaba este martes De Paco en un encuentro con periodistas, defendiendo que la Comunidad tiene "la obligación de intervenir de inmediato" y ejecutar las reformas pertinentes.

Tras la extinción de la actual concesión deberá formalizarse un nuevo contrato para la gestión y explotación del estadio, en el que la Comunidad trabaja ya y que, según De Paco, incluirá mayores exigencias para evitar que vuelva a producirse una situación similar.