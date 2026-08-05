La Comunidad ha desplegado ya el 88% de las medidas para los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). La reunión, convocada de forma extraor - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que su Gobierno ha adoptado ya el 88% de las medidas planteadas para ayudar a los municipios afectados por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste, que ya está controlado y en situación operativa 0 tras calcinar más de 26.000 hectáreas y afectar a 17 municipios.

Así lo ha señalado en rueda de prensa tras reunirse en Villa del Prado con los alcaldes de las localidades damnificadas por el incendio, desde donde ha puesto en valor que apenas una semana después, el 88% de las 43 medidas planteadas ya se han puesto en marcha, al tiempo que se trabaja con reuniones como esta con los alcaldes para que todas sean "una realidad".

"Esta zona no sólo se va a reconstruir, no sólo va a volver al punto que estaba, sino que nuestra intención es que sea a mejor, a mucho mejor", ha manifestado la presidenta, que apunta al impulso de "nuevas explotaciones, nuevos puestos de trabajo y negocios diferentes" en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha trasladado una vez más un mensaje de agradecimiento a los alcaldes de los municipios afectados, así como a los ciudadanos, empresas y "personas famosas y desconocidas" por sus muestras de solidaridad. "Este pulmón verde, a zona del Valle de Hiruelas, la zona del Tiétar, es de todos y por eso es una pérdida que queremos recuperar lo antes posible", ha subrayado.

Afortunadamente el incendio no ha provocado víctimas mortales ni tampoco heridos de gravedad, aunque sí que ha causado pérdidas materiales de "importante magnitud", como son las 154 viviendas que se han visto gravemente afectadas, la treintena de animales silvestres que han fallecido y otros cuatro que han podido ser rescatados.

Además, unas 57 explotaciones ganaderas y más de un centenar vinculadas a la ganadería se han visto "muy afectadas"; mientras que unas 26 naves industriales, tres de titularidad municipal, 25 instalaciones deportivas y una decena de establecimientos de ocio y restauración han sufrido daños, en su mayoría aquellas ubicadas en los municipios de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa.

NUEVO BALANCE DE ACTUACIONES

La jefa del Ejecutivo madrileño ha aprovechado para actualizar el balance de actuaciones en la zona afectada por los incendios, donde ya se han recogido 834 metros cúbicos (m3) de enseres y escombros y otros 1.931 m3 de residuos vegetales, lo que en total equivale a unos 471 contenedores. Además, se han instalado unos 84 contenedores en los pueblos afectados, 118 cubos repuestos y trabajan 20 maquinas y camiones.

La Comunidad de Madrid facilita actualmente alojamiento y manutención a 78 personas, con 23 animales de compañía, que no pueden volver a sus casas. A lo largo de la emergencia esta cifra se eleva a las 416 personas. También se han entregado más de 496.000 kilos de paja y forraje para alimento de animales de ganaderías, y 16.000 kilos para fauna silvestre en San Martín de Valdeiglesias. El servicio Agroasesor se ubica este miércoles en Chapinería, Colmenar del Arroyo y Navas del Rey.

El Servicio de Orientación Jurídica gratuito ha prestado 87 atenciones, mientras que el Servicio de Orientación Laboral gratuito ha actuado en otras 282 ocasiones. El Empleabús de la Comunidad de Madrid se encuentra este miércoles en Pelayos de la Presa, el jueves en Fresnedillas de la Oliva, y ya de cara a la semana que viene en Villa del Prado, Rozas del Puerto Real, Zarzalejo, Brunete, Colmenar del Arroyo, Robledo de Chavela y Navalagamella.

Las Oficinas de Atención al Ciudadano y Puntos de Ayuda tras el Incendio (PATI) han realizado 1.328 atenciones, de las que 886 han sido de carácter informativo y las 442 restantes han consistido en asistencia psicológica.

Estos puntos están disponibles de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20.30 horas en Villa del prado y San Martín de Valdeiglesias, mientras que en horario de mañana prestan servicio también en Pelayos de la Presa, Santa María de la Alameda y Robledo de Chavela; y por la tarde en Navalagamella, Chapinería y El Escorial.

El servicio de atención psicológica del Summa 112 y Atención Primaria ha intervenido en 285 ocasiones desde el inicio de la emergencia; mientras que el servicio de refuerzo de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes ha hecho 50.000 horas adicionales de apoyo y acompañamiento a 1.800 beneficiarios.

TELECOMUNICACIONES Y CARRETERAS

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha incidido en que las conexiones de fibra óptica ya están restablecidas en la totalidad del territorio afectado por los incendios a excepción de Navas del Rey y Chapinería, al tiempo que se han enviado unidades de respaldo vía satélite a aquellas zonas donde las antenas resultaron calcinadas. Se han enviado antenas de conexión a Internet vía satélite a los ayuntamientos que lo han requerido.

Aunque a lo largo de la emergencia se vieron afectados cientos de kilómetros de la red de carreteras madrileñas, en la actualidad ya no hay restricciones en ninguna vía. Para facilitar el desplazamiento por la zona se ha establecido un nuevo servicio de vehículo compartido con tarifas reducidas a través de la app 'Voltio'.

La situación en el pantano de San Juan sigue siendo complicada, por lo que se mantiene la prohibición de baño, navegación y práctica de actividades acuáticas en el embalse. Es por ello que las líneas de autobús interurbano 551, 541, 545, 546, 547 y 548 no hacen parada en la zona ni en la playa del Alberche.