La Comunidad desplegará más de 40 mandos y efectivos especiales sanitarios y 162 puntos de agua en la visita del Papa

1090006.1.260.149.20260525124639 El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el encuentro informativo con los medios de comunicación celebrado en la Biblioteca de la Real Casa de Correos, a 25 de mayo de 2026 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid desplegará un equipo de más 40 mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales e instalará 18 estructuras de abastecimiento con 162 puntos de agua durante la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio.

Así lo ha informado este lunes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con medios de comunicación sobre el despliegue que está realizando el Gobierno regional con motivo de la visita del Santo Padre a la capital.

En concreto, se activará el nivel 0 del Plan Territorial de Protección Civil ante la afluencia que habrá durante estos días. Los responsables irán evaluando si es necesario subirlo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Así, el SUMMA 112, el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid, coordinará y supervisará el dispositivo sanitario desplegado con motivo de la visita del Papa a Madrid, tanto el operativo médico destinado a garantizar la salud de su Santidad y de la comitiva papal, como de toda la infraestructura asistencial que se extenderá en las calles para cubrir los distintos eventos como la propia estancia de peregrinos y visitantes.

Junto a los más de 560 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias y psicólogos que cada día cubren el operativo asistencial del SUMMA 112, en cada una de las cuatro jornadas en que estará el Santo Padre en la región, el equipo de mandos sanitarios y efectivos en servicios especiales estará al frente de la coordinación sanitaria y ejercerá sus funciones en los Centros de Coordinación y Mando y Puestos Sanitarios Avanzados al efecto, además de en los Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias para atender a los ciudadanos que participen en estos eventos.

Por otro lado, el Gobierno regional reforzará el dispositivo de coordinación y respuesta ante emergencias con un incremento de gestores en la sala de operaciones de Madrid 112. Además, ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid el apoyo del Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias de la Comunidad de Madrid (ERIVE), así como la cobertura de parques próximos a la Zona de Actuación Conjunta (ZAC) por parte del Cuerpo de Bomberos regional.

162 PUNTOS DE AGUA

Por otro lado, Canal de Isabel II ha organizado un dispositivo especial de suministro de agua potable para atender a madrileños y peregrinos durante los actos previstos los próximos 6 y 7 de junio. Para ello, se instalarán 18 estructuras de abastecimiento con un total de 162 puntos de agua distribuidos en distintos espacios de Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles.

Además, pondrá en funcionamiento dos vehículos Water Truck o aguanetas, destinados especialmente a facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida. Este operativo se completará con 22 fuentes públicas permanentes situadas en los principales recorridos de los actos programados.