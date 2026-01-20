La Comunidad destaca la labor del Sermas tras el accidente en Adamuz: "Estaremos para todo lo que necesiten"

Sanitarios esperan en la Estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes para atender a los afectados por el accidente ferroviario, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destacado la labor realizada por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el Servicio de Urgencia Médica, Summa 112, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 41 víctimas morales y decenas de heridos, y ha afirmado que estarán "para todo lo que necesiten".

Así lo ha expresado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, después de visitar las obras de ampliación del Hospital Universitario Infanta Leonor, tras la movilización del Summa 112 de un hospital de campaña y de recursos móviles de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Orgullosa, desde luego, de nuestros profesionales del Sermas y del Suma 112, que en segundos ya estaban preparados para desplazarse, en el caso de que hubiera hecho falta, a la zona del accidente y ayudar", ha añadido Matute.

Por otro lado, ha recordado que los gerentes de los hospitales han cedido camas en caso de que fuera necesario un traslado tras la estabilización de los pacientes. En este sentido, la consejera ha subrayado que han llegado al Hospital Universitario Infanta Leonor tres pacientes leves, que ya han sido dados de alta. Además, se han desplazado equipos de psicólogos a la estación de Atocha para que recibieran a familiares y a afectados por el accidente.

"Hemos estado y estaremos para todo lo que necesiten, porque la sanidad no entiende de territorios y la solidaridad se demuestra desde el minuto uno", ha concluido Matute.