La Comunidad destina 10,6 millones para 49.000 vacunas frente al virus respiratorio sincitial en bebés y lactantes

Archivo - La responsable de enfermería del Centro de Salud Barrio del Pilar, Elisa Varona, muestra una de las vacunas contra la gripe - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles invertir 10,6 millones de euros en la compra de 49.000 dosis del anticuerpo para inmunizar a los bebés y lactantes frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante de cuadros clínicos como bronquiolitis y neumonía.

Se administrará gratuitamente a los nacidos durante la campaña que comenzará el próximo otoño, mediante una única inyección, en todas las maternidades de la región. Por su parte, los lactantes que tengan menos de seis meses al inicio de la misma, recibirán esta protección en otros hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El Ejecutivo autonómico puso en marcha hace tres años, de forma pionera en España, esta campaña de inmunización, que desde el inicio ha tenido un impacto positivo en la salud, con una reducción del 90% en los ingresos hospitalarios.

Esta medida, diseñada por la Dirección General de Salud Pública se ha consolidado, así, como una acción preventiva con "excelentes resultados, muy valorada por los madrileños". En la última campaña, desarrollada entre el 1 octubre de 2025 y el 31 de marzo pasado, se ha logrado una cobertura global del 90% de la población diana, al igual que en la de 2024/25.

Se suma además a los 12,5 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo para la segunda campaña de protección frente al mismo virus en los mayores de 80 años, mediante la adquisición de 100.000 dosis de vacunas.

El objetivo es disminuir los casos de neumonías y bronquiolitis que este microorganismo causa y, por tanto, reducir los ingresos hospitalarios y posibles complicaciones por esta causa.