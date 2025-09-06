La Comunidad destina 1,1 millones en ayudas para la gestión de residuos en municipios de menos de 2.500 habitantes

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana la inversión de 1.132.062 euros en ayudas destinadas a la gestión de residuos domésticos en municipios con población igual o inferior a 2.500 habitantes durante 2025.

La medida, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, busca que estas localidades sean capaces de atnender las demandas vecinales y cumplir con la normativa en materia de residuos, según ha destacado el Gobierno regional en un comunicado.

A través de la concesión directa de estos incentivos se sufragarán los gastos de recogida y transporte de la fracción resto, envases, papel o cartón, biorresiduos, sobrantes de construcción y demolición de obra menor, así como de puntos limpios.

La iniciativa se enmarca dentro de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos impulsada por la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo principal pasa por incrementar la sostenibilidad, fomentar el reciclaje y la reutilización y reducir la basura generada en los domicilios.

De esta propuesta podrán beneficiarse mancomunidades, agrupaciones y municipios no mancomunados con menos de 2.500 habitantes, exceptuando los que pertenezcan a la Sierra Norte, que ya cuentan con una línea específica.

Las ayudas cubrirán hasta el 100% del coste de recogida y transporte en municipios de hasta 1.000 habitantes y el 70% en los de entre 1.001 y 2.500 habitantes. El importe máximo por habitante y año no superará los 73 euros, y los costes adicionales correrán a cargo de las entidades locales.