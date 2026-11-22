Archivo.- Centro para personas con discapacidad intelectual gravemente afectada - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha autorizado esta semana una inversión de 4,4 millones de euros para mantener el servicio de dos centros especializados en la atención a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas con 76 plazas disponibles ubicados en Coslada y Viñuelas (Guadalajara).

La medida, aprobada en la última reunión del Consejo de Gobierno, permitirá mantener estas plazas públicas entre diciembre de 2026 y noviembre de 2028, según ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, el Centro residencial con asistencia diurna Coslada, ubicado en este mismo municipio recibirá 3,9 millones de euros. Este recurso cuenta con una capacidad total de 60 plazas, 32 de residencia y 28 de centro de día.

En este caso, la duración de este contrato se extiende entre el 1 de diciembre de 2026 y el 30 de noviembre de 2028, según ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

Por su lado, el Centro residencial y centro de día Benita Gil, situado en el municipio de Viñuelas, en Guadalajara, contará con una inversión de más de 500.000 euros, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

En este caso, ofrece 16 plazas públicas y atiende a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, en situación de especial vulnerabilidad y que no disponen de un entorno familiar.

La Comunidad de Madrid mantiene plazas en centros especializados de otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León para personas mayores con discapacidad intelectual gravemente afectadas que quedaron bajo su protección tras el traspaso de competencias del Estado.

Desde el Ejecutivo autonómico han explicado que, de este modo, se garantiza la continuidad de su atención y que permanezcan en los centros donde residen desde hace décadas.

En estos recursos públicos se proporciona alojamiento, manutención, cuidado y apoyo personal en el grado que sea necesario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, de ocio y atención especializada.

Además, incluyen tratamientos de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, apoyo psicológico y apoyo social para evitar la progresión de situaciones de deterioro y promover el mantenimiento y el desarrollo de sus capacidades para su integración, bienestar y calidad de vida.