La Comunidad destina dos millones a asistencia técnica especializada para el nuevo 'cerebro' de gestión del transporte

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MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) - La Comunidad de Madrid invertirá más de 2 millones de euros para contar con asistencia técnica especializada en el desarrollo e implantación de su nuevo Centro de Información del Transporte de Madrid (CITRAM), el 'cerebro' que se encarga de la gestión del transporte público en la región.

En concreto, este nuevo centro, que supervisa en tiempo real el funcionamiento de la red de Metro, Metro Ligero, EMT, autobuses interurbanos y Cercanías, permitirá dar un salto tecnológico en la gestión de la red y ofrecer un servicio más inteligente, predictivo y adaptado a las necesidades de los viajeros.

Con la contratación de este servicio de asistencia técnica especializada, autorizado este miércoles por el Consejo de Gobierno, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) podrá contar con un equipo de especialistas que prestará apoyo técnico en las distintas fases, coordinará su ejecución y supervisará el cumplimiento de los plazos y los estándares de calidad previstos.

La modernización del CITRAM, con una inversión prevista de 50 millones de euros, supondrá la evolución del actual modelo hacia un sistema capaz de utilizar en tiempo real la información procedente de los diferentes operadores de transporte.

El nuevo centro incorporará herramientas de monitorización, análisis de datos e inteligencia operativa para detectar y anticipar incidencias, prever la demanda y mejorar la respuesta de la red ante situaciones que puedan afectar al servicio, como grandes eventos, cambios en los patrones de movilidad o alteraciones del funcionamiento habitual.

Además, los más de 6 millones de viajeros que utilizan diariamente el transporte público madrileño podrán beneficiarse de información más precisa y personalizada sobre sus desplazamientos, así como de avisos anticipados ante afecciones y mejores previsiones sobre los tiempos de espera.

Igualmente, su capacidad para analizar en tiempo real lo que ocurre permitirá adaptar con mayor rapidez la respuesta a las necesidades reales de movilidad, especialmente en momentos de alta demanda.

En los próximos meses se dará a conocer la lista definitiva de las seis empresas que pasarán a la segunda fase del proceso y que serán invitadas a presentar sus propuestas para definir el futuro modelo tecnológico del CITRAM.

La actuación se enmarca en la estrategia de digitalización y modernización del transporte público impulsada por el Gobierno regional con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y consolidar a Madrid como referente internacional en materia de movilidad inteligente.