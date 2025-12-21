La Comunidad destina más de 32,7 millones a las universidades públicas para compensar becas y exenciones

Archivo - Letrero de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará más de 32,7 millones de euros para compensar a las seis universidades públicas madrileñas por las cantidades que han dejado de percibir debido a la aplicación de las becas ministeriales de matrícula y a las bonificaciones y exenciones en el pago de los precios públicos universitarios correspondientes al curso 2024/25.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su última reunión esta cantidad para garantizar el funcionamiento y la calidad de la enseñanza universitaria en la región, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El importe que percibirá cada centro se ha determinado en función de las necesidades planteadas por las propias universidades, teniendo en cuenta los datos relativos al alumnado beneficiario de las becas de matrícula, así como de las bonificaciones y exenciones correspondientes.

De esta forma, la Universidad de Alcalá recibirá un total de 2.671.885 euros; la Autónoma, 4.094.559 euros; la Carlos III, 3.311.403 euros; la Universidad Complutense, 10.717.507 euros; la Politécnica, 6.649.296 euros; y la Rey Juan Carlos, 5.276.170 euros.

Las subvenciones se abonarán mediante un único pago, una vez notificadas las órdenes de concesión. Con carácter previo, las entidades deberán acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Tesorería General de la Comunidad de Madrid.

Esta cantidad suma a los 41 millones de euros aprobados en las últimas semanas, destinados en ese caso a compensar el impacto económico de la bajada de las tasas universitarias. Estudiantes y docentes mantienen sus reivindicaciones sobre lo que consideran que es una falta de presupuesto para las universidades de cara al año que viene y en el marco de la nueva ley de universidades en la que está trabajando el Gobierno regional.