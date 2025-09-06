La Comunidad destina más de 53 millones al mantenimiento de vías de Metro para reforzar la seguridad

Archivo - Dos trenes efectúan parada en una de las estaciones de Metro de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

La Comunidad de Madrid invertirá 53,6 millones de euros en el mantenimiento de las vías de Metro con el objetivo de reforzar la seguridad, mejorar la fiabilidad de la circulación de los trenes y reducir el número de incidencias en túneles, instalaciones auxiliares y grandes estructuras en estaciones.

El Consejo de Gobierno ha conocido esta semana la adjudicación del contrato, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro años y afectará a los casi 300 kilómetros de la red del suburbano, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Los trabajos comenzarán en los próximos meses y se realizarán principalmente en horario nocturno para no alterar el servicio habitual. El contrato incluye la conservación integral de la superestructura de vía y de los elementos de drenaje, esenciales para garantizar los niveles de seguridad, prolongar la vida útil de la infraestructura e incrementar el confort de los pasajeros.

Según el Gobierno madrileño, la conservación de las infraestructuras es una prioridad para asegurar una buena experiencia a los más de 715 millones de usuarios que utilizaron la red a lo largo del año pasado. A través de este tipo de contratos, Metro busca centralizar sus bases de operación de mantenimiento, optimizar la gestión de recursos y facilitar también la movilidad de brigadas y vehículos.