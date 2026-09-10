La Comunidad destinará 3 millones al 'Programa Legado' para recuperar el patrimonio histórico y cultural de la región

Archivo - La vicepresidenta de la Sociedad Cervantina, Celia Freijeiro, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, en una visita al edificio donde se imprimió la primera edición de El Quijote, el 2 de abril de 2025. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la puesta en marcha del 'Programa Legado', una iniciativa dotada con 3 millones de euros para recuperar, conservar y difundir bienes, archivos y espacios vinculados a grandes acontecimientos y personalidades de la historia y la cultura.

Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, la jefa del Ejecutivo autonómico ha detallado que el programa tomará como referencia conmemoraciones como el centenario de la Generación del 27, el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya y el 500º aniversario del nacimiento de Felipe II.

A través de este proyecto, la Comunidad de Madrid desarrollará actuaciones ligadas a estas efemérides para acercar la herencia cultural a los madrileños. Entre las acciones se encuentran trabajos de conservación de espacios y bienes de interés histórico y artístico, la incorporación de fondos documentales, así como la organización de exposiciones y actividades divulgativas.

En el marco de las primeras medidas previstas se encuentra la adquisición, por 415.000 euros, de una colección documental vinculada a la figura de Felipe II y al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, enriqueciendo el patrimonio del archivo regional sobre el monarca y el complejo monumental.

ESCULTURAS EN EL ESPACIO PÚBLICO CON 'MADRID EN BRONCE'

En paralelo, la presidenta ha avanzado la activación de 'Madrid en Bronce', una iniciativa dotada con 500.000 euros para incorporar al espacio público esculturas en homenaje a figuras clave de la cultura que desarrollaron su trayectoria o mantuvieron vínculos con la región.

El plan prevé la colocación de una estatua dedicada a Benito Pérez Galdós en las renovadas instalaciones de Milla Canal y otra del Premio Nobel Vicente Aleixandre junto a su histórica vivienda, Velintonia.

Asimismo, frente a los Teatros del Canal se instalará un conjunto escultórico firmado por la artista Alicia Huertas que representará al humorista gráfico Antonio Mingote, al periodista Alfonso Ussía y al dramaturgo Pedro Muñoz Seca. Por su parte, Buitrago del Lozoya acogerá una escultura dedicada a Pablo Picasso en el entorno de su nuevo museo.

PROTECCIÓN BIC PARA LOS TRENES HISTÓRICOS DE METRO

Por otro lado, la presidenta autonómica también ha anunciado este jueves en la Asamblea que el Gobierno regional declarará Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Bien Mueble, la colección de Trenes Históricos de Metro de Madrid, integrada por 14 coches fabricados entre 1919 y 1965.

La protección abarcará a los modelos Cuatro Caminos (1919), Ventas (1924), Quevedo (1927), Salamanca (1943), Legazpi (1956) y Serie 1000 (1965), expuestos en la estación de Chamartín tras su restauración integral.

La exposición de Trenes históricos de Metro de Madrid puede visitarse en la estación de Chamartín. La muestra fue inaugurada por el Rey Felipe VI para conmemorar la apertura, el 17 de octubre de 1919, del primer tramo de la Línea 1, entre Cuatro Caminos y Sol, un acto que presidió su bisabuelo, el rey Alfonso XIII.

Con esta protección, el Ejecutivo autonómico busca preservar unos vehículos que destacan por su valor testimonial e histórico, sus acabados de diseño industrial --con elementos originales como bancos de madera y luminarias de vidrio-- y el trabajo artesanal de restauración en el que participaron trabajadores del propio suburbano.