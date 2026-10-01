La Comunidad dice que "confía plenamente" en Piquet y PSOE pide su dimisión de la FMM "por respeto" a municipios

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, durante la presentación del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que "confía plenamente" en la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, mientras que el PSOE ha pedido su dimisión al frente a la institución "por respeto" a los municipios en el marco de su investigación por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

"Lo único que ha hecho es tratar de defender a los alcalaínos y a todos los madrileños del caos migratorio que nos han traído las políticas de Pedro Sánchez", ha reivindicado el consejero en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea.

Así, ha justificado que el Gobierno instaló un "campamento" de migrantes en Alcalá por el que todavía no saben "ni siquiera cuántos inmigrantes irregulares" han pasado, ya que es "un auténtico caos". Si bien cree que hay que hablar de "auténtica corrupción" en el Ayuntamiento de Alcalá cuando el PSOE gobernaba.

"Quizá debería interesarse por la situación procesal de su compañero concejal socialista que ha sido imputado por malversación, por nombramiento ilegal de funcionarios y por prevaricación. Menuda el concejal socialista de Alcalá de Henares o las irregularidades cuando era alcalde también el señor Ayala, por la adjudicación de contratos a dedo a familiares de concejales del Partido Socialista", ha lanzado ante la diputada Cristina González.

Sobre la FMM, ha destacado que mantienen una "leal colaboración" y considera que el "verdadero problema" se llama que el PP gobierna en 113 municipios y el PSOE en 31 "y bajando".

Es por ello que García Martín ha destacado que el problema que el PSOE tiene con la Federación Madrileña de Municipios es que "no han conseguido meter las sucias manos del sanchismo para controlar una institución que ha sabido también poner pie en pared y hacer frente a políticas sectarias como la suya".

PSOE RECLAMA "TRANSPARENCIA"

De su lado, la parlamentaria socialista ha cuestionado que el PP solo "invente una y otra vez" porque la Federación tiene "una nula defensa a día de hoy de los municipios y una absoluta falta de transparencia".

"A día de hoy tenemos a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid procesada y la Fiscalía pide dos años y medio de inhabilitación. Así que si le queda un poco de dignidad, lo que debe hacer es dimitir inmediatamente", ha aseverado.

Considera González que lo debe hacer por "respeto a los vecinos que representa" y lo debería haber hecho hace ya una semana para que la Federación vuelva a "apostar de verdad por el municipalismo y por los problemas reales de los vecinos de Madrid", además de escuchar y no como ahora que "no escucha, no aporta y es excluyente".