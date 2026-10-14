La Comunidad ensalza "el gesto" de los Reyes con su visita a Ceuta frente a un Gobierno que "no da una sola respuesta"

El Rey Felipe VI durante una visita a la Asamblea de Melilla, a 14 de octubre de 2026, en Melilla (España). - Mohamed Belkasen - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha ensalzado este miércoles "el gesto" de los Reyes con su visita a Ceuta y Melilla, tras la llegada de miles de migrantes hace dos meses, frente a un Gobierno que "no da una sola respuesta" a la crisis migratoria.

El también portavoz del Ejecutivo regional ha apuntado, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, a que la visita supone "una muestra del compromiso de la Casa Real frente a todos aquellos que siguen sin dar una sola respuesta".

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reconocido que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de más de 80.000 migrantes a la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio, el consejero ha criticado que hablen de ello como si fuera "un hecho puntual", ya que considera que es "una agresión" y que merece que se den "explicaciones más contundentes".

Por su parte, el portavoz ha insistido en que desde el Gobierno regional continúan "muy pendientes" de la situación que se vive en Ceuta.