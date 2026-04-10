La Comunidad ensalza la labor de sus profesionales de AP: una "gran familia" que resuelve el 90% de consultas sanitarias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una visita al nuevo Centro de Salud de Atención Primaria Parla Este y Centro de Salud Mental, a 6 de abril de 2026, en Parla, Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha ensalzado este viernes la labor que realizan sus profesionales de la Atención Primaria, una "gran familia" que abarca desde el médico, a la enfermera, al auxiliar, pasando por matronas, fisioterapeutas, odontólogos, higienistas, psicólogos o celadores, todos "coordinados a una" y que resuelven el 90% de las consultas sanitarias con 51 millones en 2025.

"La Atención Primaria es la puerta de entrada a nuestra sanidad pública y siempre está preparada. El primer contacto, un cuidado continuo, cercano e integral", ha ensalzado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde la Real Casa de Correos, que ha acogido la II Jornada del Día de Atención Primaria.

En la sede de la Presidencia regional, Díaz Ayuso ha subrayado que la AP es la puerta del entrada al sistema sanitario y ha agradecido la labor de los responsables de los centros de salud, que han obtenido "los mejores resultados de evaluación". Cuenta con una plantilla de 15.836 profesionales, en los dos últimos años se ha incrementado un 4% con más médicos de familia y pediatras.

"Nuestro compromiso con la sanidad en la Comunidad de Madrid está plasmado en el mayor presupuesto de nuestra historia", ha señalado, al recordar que este nivel asistencial cuenta con una partida de casi 3.000 millones de euros y se esta ante la legislatura "de las infraestructuras sanitarias" con el compromiso de inaugurar 34 centros de salud en la legislatura.

En la presente legislatura han entrado en funcionamiento seis nuevos espacios: Sevilla La Nueva, Navalcarnero II, Las Tablas en Madrid, Parque Oeste en Alcorcón, Collado Villalba y Parla Este. Y en los próximos meses se abrirán otros cinco: Butarque, Montecarmelo, Cáceres y Prosperidad, en Madrid capital, y Enfermera Carmen Vázquez en Móstoles.

Además, ha puesto el foco en la importancia de seguir atendiendo las demandas de los profesionales sanitarios que necesitan "mejores condiciones en toda España". En concreto, ha desgranado que se están ofreciendo mejoras en las retribuciones y condiciones laborales, "facilitando poco a poco una demanda tan necesaria como es la conciliación", trabajando para que el personal sanitario "pueda dedicar más tiempo a cada paciente" y con complementos económicos para turnos de tarde, rotaciones o en zonas rurales.

La jefa de Ejecutivo regional ha subrayado también que se está ejecutando "la mayor inversión nunca antes realizada" en digitalización e Inteligencia Artificial para integrarla en el sector, y que está "mejorando el día a día de los profesionales, los ensayos, los tratamientos y la calidad de vida".

En concreto, se ha referido a la Tarjeta Sanitaria Virtual, una herramienta "plenamente consolidada" que cuenta ya con casi cuatro millones de usuarios y sigue incorporando prestaciones asistenciales. "Y dentro de poco vamos a disponer de nuevos programas para el cuidado, por ejemplo, del corazón o de la salud femenina, de los que estoy convencida que nuestra sanidad pública va a estar muy orgullosa", ha expresado.

Es por ello que ha puesto el foco en la "extraordinaria labor" que realizan los profesionales, a los que ha agradecido que se dediquen a "una de las profesiones más importantes y bonitas que existen, que es la de cuidar la vida de los demás".

RECONOCIMIENTOS PARA 12 CENTROS DE SALUD PÚBLICOS

En el acto que se celebra hoy en la sede del Ejecutivo autonómico, el Gobierno regional entrega reconocimientos a doce centros de salud por su desempeño destacado en distintas áreas clave de la Atención Primaria madrileña.

En la categoría que distingue el mejor resultado en la evaluación de la Cartera de Servicios han sido premiados los centros de salud Brújula (Torrejón de Ardoz), José María Llanos (Puente de Vallecas, Madrid); y Villa del Prado, en esta localidad.

El de la mayor mejora alcanzada en los dos últimos años en la satisfacción global de los usuarios (2023-2024) ha sido para Arroyo de la Media Legua, en el distrito de Moratalaz; Collado Villalba Estación (Collado Villalba); y Sector III, en Getafe.

Asimismo, se ha destacado a los centros que actualmente cuentan con un mayor número de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y de Enfermería Familiar y Comunitaria. En esta categoría han correspondido a Mar Báltico, en el distrito de Hortaleza; Reyes Magos, en Alcalá de Henares, y nuevamente Sector III, en Getafe.

Por último, se galardona la labor de los equipos que han recibido un mayor número de agradecimientos por parte de los usuarios. En este ámbito han sido distinguidos los centros de salud Goya, en el distrito de Salamanca; Las Olivas, en Aranjuez, y Paseo Imperial, en el distrito de Arganzuela.