La Comunidad entregará más de 2.000 medallas y grandes cruces a las víctimas de terrorismo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid entregará unas 2.000 medallas y grandes cruces a víctimas del terrorismo con el objetivo de "estar al lado de las víctimas y sus familias".

Según han avanzado a Europa Press desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, esta decisión se toma en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

El Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid ha publicado recientemente una convocatoria para el suministro de estas distinciones por valor estimado de 370.588,80 euros. El plazo para la presentación de ofertas finaliza este lunes.

"Trabajamos cada día para que se sientan respaldadas y reconocidas, por lo que estas distinciones honoríficas son simplemente una muestra más de nuestro compromiso con todas ellas", ha señalado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín.

En concreto, el artículo 24 de la ley indica que el Gobierno regional "creará, para todas aquellas personas que cumplan con la condición de víctimas del terrorismo o sean merecedoras de ello por su implicación en la lucha contra el mismo, la distinción de la Comunidad de Madrid a víctimas de actos terroristas o como reconocimiento por la lucha contra el terrorismo".

Este compromiso se concretó con la aprobación del Decreto 238/2021, de 9 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crearon las distinciones honoríficas de la Comunidad de Madrid, para la memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo y de actuaciones de lucha contra el terrorismo.

En él se regula la distinción honorifica 'Gran Cruz de la Comunidad de Madrid a víctimas del terrorismo', como máximo signo distintivo a las personas fallecidas como consecuencia de actos de terrorismo, empadronadas en la Comunidad de Madrid en el momento de dicha acción, o en su defecto, empadronadas en un municipio de la región durante, al menos, un tiempo equivalente a las dos terceras partes de su vida hasta el momento de perpetrarse el acto terrorista. También son merecedores de medallas las víctimas heridas en atentados terroristas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó las primeras 209 grandes cruces concedidas a título póstumo a personas asesinadas en atentados terroristas el 27 de febrero de 2023.

Al cierre de este año, el Ejecutivo autonómico habrá destinado más de 95 millones de euros en indemnizaciones y ayudas a las víctimas del terrorismo desde la aprobación de la Ley 5/2018.

Además, hasta la fecha el Ejecutivo madrileño ha prestado apoyo económico a más de 2.500 personas afectadas por el terrorismo.