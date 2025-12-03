La Comunidad envía un dispositivo de Agentes Forestales a Barcelona para ayudar en el control de la peste porcina

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid enviará a las 13 horas a Barcelona un dispositivo de siete Agentes Forestales para colaborar en el control de la peste porcina, tal y como ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno.

El dispositivo está formado por un jefe de unidad, cuatro profesionales de la Unidad Canina con cinco perros y dos agentes de apoyo para la búsqueda y retirada de jabalíes muertos a consecuencia de esta enfermedad. "Somos una región solidaria y siempre arrimamos el hombro cuando las regiones vecinas lo necesitan", ha sostenido el consejero.

Los agentes madrileños permanecerán al menos una semana trabajando en el Parque Natural de Collserola, aunque se podría ampliar este plazo si fuera necesario. Se trata de evitar que los jabalíes enfermos puedan salir del entorno del bosque y propagar la enfermedad a explotaciones ganaderas.

García Martín también ha asegurado que la Comunidad de Madrid no ha constatado ningún caso de peste porcina en las 54 explotaciones de la región, tal y como manifestó ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. No obstante, ante la aparición de esta enfermedad en Cataluña, el Gobierno regional ha extremado la vigilancia que se hace habitualmente y puesto en marcha las pautas que establece el Programa Nacional del Vigilancia de la enfermedad.