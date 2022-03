La Comunidad enviará 70.000 unidades de medicamentosa Ucrania en una primera donación esta semana

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid enviará 70.000 unidades de medicamentos recogidos en 17 hospitales madrileños a Ucrania para colaborar con la población tras la invasión rusa en el marco de un primer envío de este tipo de material "que se mantendrá en el tiempo" con nuevas donaciones.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que se trata de antibióticos, de analgésico, anestésicos, sueros y tratamientos contra el VIH tanto en niños como en adultos.

Durante un acto en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, el consejero ha explicado que está previsto donar el material esta misma semana en un operativo coordinado por la Subdirección General de Farmacia y de Productos Sanitarios.

Estas unidades se van a centralizar a través del Hospital Enfermera Isabel Zendal, donde se adecuarán para ser enviados a la base aérea de Torrejón o al almacén del centro militar de farmacia de Colmenar Viejo para su posterior envío.

"Es el primer envío de una donación que se va a mantener en el tiempo, que se ajustará a todo lo que nos traslade la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios", ha destacado Ruiz Escudero.

En este sentido, el máximo responsable de la Sanidad madrileña ha recalcado que desde el Gobierno regional estarán a lo indique el Ministerio de Sanidad en este sentido y, al hilo, ha indicado que de momento no está previsto el envío de material quirúrgico para la zona de guerra porque no hay petición por parte del Gobierno central.

"Nosotros estaríamos preparados para poder hacer esa donación pero a día de hoy no tenemos una petición expresa. Estamos a la espera de lo que nos digan porque Madrid ha demostrado permanentemente su solidaridad y en estos momentos mucho más", ha recalcado.

En esta línea, ha indicado que el sector sanitario "siempre demuestra una grandísima solidaridad y lo hace aportando fármacos para los ucranianos". Hasta el momento, la Comunidad ha prestado asistencia sanitaria a 329 refugiados ucranianos entre hospitales y Atención Primaria.

Así, ha indicado que se trata de una cifra perfectamente asumible por el sistema sanitario madrileño que no llevará más presión asistencial. "No es un cifra elevada", ha recalcado Escudero, que ha indicado que aunque llegasen muchos más ucranianos no se notará una "presión extra" que no sea soportable por parte de Atención Primaria.

"Vamos a seguir aceptando a todos los que vengan, solucionándoles sus problemas de salud y sobre todo llevando un control porque de manera oficial es donde menos llegan y lo hacen más vía Urgencias de hospital o contacto por centro de salud. Tenemos que estar preparados para dar una respuesta pero a día de hoy todo esta bajo una situación de control", ha zanjado.