La Comunidad espera dar por controlado el incendio de Tres Cantos a lo largo de esta mañana

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, atiende a los medios de comunicación durante una visita al Laboratorio de Contadores y Centro de Control de Canal de Isabel II, a 11 de agosto de 2025, en Ma - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado que espera que se pueda dar por controlado durante la mañana de este martes el incendio de vegetación registrado en el municipio de Tres Cantos.

"Esperemos que con todo el trabajo que se está haciendo ya con medios aéreos se le pueda dar por controlado durante esta mañana. Darlo por extinguido va a tardar algo más por las temperaturas y los vientos que nos anuncian a mediodía", ha informado ante los medios de comunicación en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de la localidad.

Novillo ha lamentado el fallecimiento del hombre que resultó herido por quemaduras en el 98% de su cuerpo. Fue rescatado por la Guardia Civil en una hípica de la urbanización de Soto de Viñuelas. Debido al porcentaje muy alto de quemaduras, no ha podido sobrevivir.

El incendio se encuentra perimetrado y el consejero ha remarcado que "ha sido una noche muy compleja con una humedad relativa bajísima con más de 30 grados en toda la zona, lo que hacía que los frentes de llamas continuasen activos".

"Se ha trabajado sobre todo es con maquinaria pesada y con dotaciones en todo el perímetro del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Brigadas Forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que prácticamente han rodeado todo ese gran perímetro", ha detallado.

En estos momentos, se está haciendo la valoración de la superficie por parte del helicóptero de coordinación y de los daños en la urbanización Soto de Viñuelas. En principio, hay cuatro viviendas gravemente afectadas y numerosas afectaciones en zonas perimetrales, casetas y zonas ganaderas. El incendio no ha afectado al Castillo de Viñuelas.

"MUY POCAS VECES SE HA VISTO UN INCENDIO DE ESA VIRULENCIA"

Novillo, que ha trabajado en el Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Alcorcón, ha subrayado que en 25 años de profesión "no había visto una progresión de un incendio que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros".

"Pudimos ver en las imágenes del helicóptero de coordinación como directamente arrasó un perímetro importantísimo con una virulencia y una altura de llamas que la hacía totalmente fuera de capacidad de extinción, con riesgo para los medios", ha subrayado.

Por ello, el consejero ha felicitado la labor de evacuación de la Policía Local de Tres Cantos y de la Guardia Civil porque "las imágenes que vieron presagiaban unos daños mucho mayores" y lo ha comparado con el incendio de California.

"En muy pocas veces se han visto incendios de esa virulencia donde se ha juntado una ola de calor donde el estrés hídrico se ha ido acumulando en estos días, una tormenta seca que nos sorprendió a todos y que nos produjo dos incendios también en la Sierra muy peligrosos, en la Pedriza y en Puebla, que se pudieron controlar", ha recalcado.

Por otro lado, el consejero ha explicado que en la zona industrial de Tres Cantos "se trabajó mucho" para proteger bien una zona de alta vulnerabilidad. Ahora, valoran los daños en las viviendas de Soto de Viñuelas y un colegio de la zona y de momento se mantienen los desalojos de los vecinos.