El incendio de Tres Cantos evoluciona favorablemente y está perimetrado

Bomberos de la Comunidad de Madrid y sanitarios del Summa 112 en el incendio de Tres Cantos - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde de este lunes en Tres Cantos ha evolucionado favorablemente durante la noche y está perimetrado, según los servicios de Emergencias de Madrid.

A lo largo de esta noche han trabajado en las labores de extinción el cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y las Brigadas forestales con 26 bombas, tres nodrizas, varios drones y tres excavadoras.

A estos, se han sumado además, 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, SUMMA112, SAMUR, ERIVE, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil y agentes de Protección Civil de 9 municipios de la comunidad.

Además, en cuanto las condiciones de visibilidad lo permitan se incorporarán a los efectivos varios medios aéreos.

180 PERSONAS EVACUADAS

Por el momento, se han visto afectadas más 1.000 hectáreas del terreno y han sido evacuadas 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastian de los Reyes. De las personas evacuadas, 100 han necesitado además realojo en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Actualmente no hay ninguna carretera cortada por el incendio, pues las que tuvieron que ser cortadas este lunes por la tarde ya han sido reabiertas al público.

A las 9.30 horas de este martes hay convocada una reunión del CECOPI para analizar la situación.