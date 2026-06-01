La Comunidad espera "las mejores cotas de colaboración" con Delegación en la visita del Papa por su "trascendencia"

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, espera "las mejores cotas de colaboración" con la Delegación del Gobierno durante la visita de Papa León XIV en España por su "trascendencia" pese a que las relaciones hasta ahora no han sido "en absoluto buenas".

"Reconociendo que las relaciones no han sido en absoluto buenas hasta este momento, yo espero que un evento de la trascendencia de la visita del Santo Padre de Madrid tenga ese desarrollo y con los estándares de calidad que todos queremos y, sobre todo, que pensemos en el buen funcionamiento de nuestra región que es maravillosa, y en nuestros ciudadanos", ha subrayado el consejero en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press.

Así, pese a subrayar que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se ha dedicado hasta ahora a "entorpecer" a Madrid, ha subrayado que espera una buena coordinación entre las tres administraciones --Gobierno de la nación, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital-- durante la visita del pontífice.

Hasta el momento, sin embargo, ha señalado que el delegado del Gobierno no ha entendido en su forma de actuar "cuáles son sus competencias y las obligaciones de su cargo y se ha convertido más en un delegado político", pero está convencido que en esta ocasión se trabajará para que la visita del pontífice se desarrolle en las mejores condiciones.

Sobre las críticas por la cesión de espacios en centros educativos para peregrinos, De Paco ha señalado que lo que se está cediendo es toda la región a un visitante como el Papa que es "absolutamente importante e ilustre". "¿Cómo no le vamos a ceder los patios de los colegios? ¿Cómo no le vamos a ceder, como también vamos a hacer desde la Consejería, los espacios deportivos para que se puedan instalar los peregrinos? Si hay algo que caracteriza, como decía al principio a Madrid, es que está siempre pensando en el otro", ha reivindicado.

Así, ha subrayado el carácter "de colaboración y mestizo" de la región y cree que esta cesión es de "absoluto sentido común" al recibir en la autonomía a miles de peregrinos. Es por ello que también ha pedido a todos los ciudadanos que hagan "todo lo que esté en su mano" para abrir espacios a esta visita.

"Estamos hablando de una semana de absoluta celebración de la región más abierta del mundo", ha subrayado el consejero, que ha recordado que se producirán afecciones como cortes de tráfico o cierres de estaciones de Metro pero espera una respuesta "unánime y positiva" de los madrileños.