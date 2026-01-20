La Comunidad espera "una minuciosa investigación" que determine "las causas" para que "jamás vuelva a ocurrir"

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha dicho este martes confiar en que se lleve a cabo "una minuciosa investigación" sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que permita determinar "las causas" del descarrilamiento del tren Iryo para que "jamás vuelva a ocurrir" este tipo de incidentes.

Durante una visita a la futura estación de Comillas de la Línea 11 de Metro, el consejero ha trasladado su "consternación" ante las decenas de víctimas en este grave accidente y su pésame a los familiares y deseos de pronta recuperación para los heridos.

"La magnitud de esta tragedia nos exige en primer lugar la máxima prudencia porque ahora la prioridad y lo que requiere nuestra total atención y cuidado son las víctimas y su entorno familiar y social", ha subrayado.

Asimismo, ha dicho confiar en que se lleve a cabo una "minuciosa investigación" que determine las causas del accidente. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), encargada de llevarla a cabo, ha determinado que será necesario analizar en laboratorio "los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento" e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo.

Saber las causas, ha apuntado Rodrigo, con "el objetivo fundamental de que jamás, jamás vuelva a ocurrir" algo así. "La seguridad es una piedra angular en cualquier modo de transporte y especialmente en los modos de transporte masivos", ha apuntado.

El consejero ha explicado que desde el mismo domingo, tras conocerse el accidente, desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se puso a disposición de la Junta de Andalucía todos los recursos materiales y humanos que pudieran servir de ayuda. "Es una oferta que no podrá sin duda aliviar el dolor y la preocupación por los muertos y por las heridas pero sí contribuir a recuperar la comunicación y la movilidad entre Madrid y Andalucía", ha destacado.