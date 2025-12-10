La Comunidad estima un impacto económico del Eurobasket de 2029 superior a los 270 millones

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este miércoles que se estima un impacto económico superior a los 270 millones de euros del Eurobasket de 2029.

Así, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con la Federación Española de Baloncesto dotado con 18 millones de euros para que la Comunidad sea "sede principal" del Eurobasket de 2029, "el mayor evento de baloncesto europeo".

La jornada inaugural está prevista en el Estadio Santiago Bernabéu y el resto de los partidos se celebrarán en el Movistar Arena. "Una vez más Madrid vuelve a situarse como una de las regiones donde se celebran los mayores acontecimientos culturales y también deportivos del mundo", ha expresado.