La Comunidad estudia acciones contra el Gobierno por rechazar la repatriación de menores no acompañados "conflictivos"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, durante un Desayuno Madrid, en el Meeting Place, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha avanzado que estudia emprender acciones contra el Gobierno de España por rechazar la repatriación de 86 menores inmigrantes no acompañados que habían solicitado debido a su "conflictividad".

Así se lo ha trasladado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en una misiva enviada este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, unas semanas después de conocerse que el Ejecutivo central no repatriará a estos menores ante "la falta de garantías en su posible retorno".

"Su conflictividad en España, sus alteraciones de conducta, la deriva delictiva en la que se encuentran o el consumo de drogas les abocan, de continuar en nuestro país, a una vida de marginalidad y graves riesgos para su presente y su futuro", ha alertado Dávila.

En este sentido, una decisión que "abandona a estos menores a su suerte" y que evidencia "una preocupante incapacidad para cumplir con las obligaciones que le impone la ley". Ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "no permanecerá inmóvil" ante esta situación.

"Si persiste en esta negativa, será responsable, junto con los ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las consecuencias que se deriven de esta situación. Adoptaremos todas medidas necesarias dentro de nuestras competencias y actuaremos en consecuencia para exigir las responsabilidades que correspondan", ha remarcado.

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