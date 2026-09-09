La Comunidad estudia prolongar el desdoblamiento de la 'carretera de los pantanos' hasta el límite con Castilla y León

Archivo - Vistas del pantano de San Juan - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid realizará un estudio para prolongar el desdoblamiento de la M-501 desde Navas del Rey hasta el límite con Castilla y León, una actuación estimada en 416 millones de euros en una carretera que registra más de 15.000 vehículos diarios en zonas que todavía disponen de un único carril por sentido, llegando a 70.000 en los puntos de autovía.

Así lo ha anunciará la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el jueves durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región, según han avanzado desde el Gobierno autonómico.

La iniciativa dará continuidad al actual tramo de autovía, que finaliza en Navas del Rey, punto a partir del cual la carretera de los Pantanos continúa con una sola calzada. En una primera fase se analizará un nuevo trazado hasta Pelayos de la Presa y, posteriormente, la prolongación de los 22 kilómetros restantes, pasando también por San Martín de Valdeiglesias. En la zona, el tráfico aumenta en determinados periodos del año por los desplazamientos hacia los embalses y las conexiones con el Valle del Tiétar.

Los trabajos previos permitirán determinar la alternativa técnica más adecuada para ampliar la capacidad de esta vía y facilitar la movilidad de los municipios de la Sierra Oeste. Para ello, se tendrán en cuenta la intensidad de la circulación, las características orográficas y ambientales del entorno y las medidas de protección.

Precisamente esta zona fue una de las más afectadas por el gran incendio que se originó en la zona Oeste durante este verano donde todavía se está trabajando para su recuperación.

Una de las nuevas iniciativas en las que se trabajará será el inicio de aprovechamientos madereros extraordinarios para la recuperación de zonas afectadas por los incendios en los municipios de la Sierra Oeste más damnificados este verano y Lozoyuela, tal y como dará a conocer también la presidenta madrileña.

Este proceso es de importancia para reducir riesgos sanitarios y favorecer la regeneración arbórea, además de generar nuevos recursos. Estas iniciativas se enmarcan en el Plan de Impulso Forestal 2026-2030, que el Ejecutivo autonómico puso en marcha en marzo, y que incluye actuaciones ordinarias con este mismo objetivo en otros diez montes públicos, como el de Cuelgamuros (San Lorenzo de El Escorial), que también comenzará este otoño.

El Gobierno regional también facilitará el uso de los recursos naturales del terreno para la alimentación y el pastoreo del ganado, compatible con su conservación. Para ello, invertirá 500.000 euros en infraestructuras de paso y cuidado de los rebaños, en localidades como Los Molinos, Guadarrama, Robledo de Chavela, Navas del Rey o Fresnedillas de la Oliva. También, renovar cerramientos, corrales y accesos a instalaciones ganaderas, reconstruir muros de mampostería y modernizar diversas infraestructuras de apoyo a la actividad extensiva.

A ello se suma una inversión adicional de alrededor de 100.000 euros para la construcción y acondicionamiento de pilones y fuentes, así como pasos canadienses, y la instalación de cerramientos de protección en tramos colindantes con carreteras.

Otra actuación prevista este otoño es la restauración de las canteras y escombreras abandonadas en Alpedrete y Collado Mediano. Con una inversión cercana a 450.000 euros, se aplicarán técnicas innovadoras de rehabilitación geomorfológica que se han utilizado en las canteras de Alpedrete, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, devolviendo el paisaje a su origen e integrándolo plenamente con el entorno.

Y se continuará avanzando en el Programa para el Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC), sumando ocho nuevos montes de utilidad pública ya reconocidos, añadiendo más de 5.000 hectáreas, en un proceso que actualmente están en proceso de auditoría.

CUIDADO ÁREAS FORESTALES Y REVISIÓN LEGISLATIVA

En este mismo sentido, crecerá el apoyo al cuidado de áreas forestales particulares, con una dotación de 1,2 millones de euros (50% más que en la anterior convocatoria), además de flexibilizar los requisitos de acceso, impulsando tratamientos selvícolas y favoreciendo una gestión activa y respetuosa con el entorno.

Una nueva línea de subvenciones estará dirigida a las entidades locales, con 400.000 euros, para reforzar la gestión de áreas agrestes cuya gestión no recae en el Gobierno autonómico. Permitirán financiar la redacción de instrumentos de ordenación de los bosques, la ejecución de tratamientos selvícolas y plantaciones, la mejora de pistas e infraestructuras.

Estas acciones estratégicas se van a complementar con la modificación de la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza, actualmente en tramitación, y se elaborarán nuevas instrucciones y modelos selvícolas para el cuidado de encinares, melojares, dehesas y pinares.

NUEVAS ACTUACIONES CON 26 MILLONES

En la misma línea, la presidenta madrileña va a anunciar en la primera jornada del DER nuevas actuaciones para la recuperación de los 17 municipios de la Sierra Oeste afectados por el gran incendio de este verano, a las que el Ejecutivo autonómico destinará 26,5 millones de euros.

Las medidas permitirán avanzar en la mejora de las infraestructuras públicas y el restablecimiento de la actividad económica y turística, apoyar al sector agrícola y vitivinícola y favorecer la creación de empleo y nuevas oportunidades. Así, un grupo de trabajo definirá las acciones necesarias para mejorar la gestión agrícola, ganadera y forestal, avanzando hacia un entorno más resistente a los fuegos y compatible con los usos tradicionales de la zona.

También se creará un nuevo Aula Forestal en el Vivero Forestal del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), en El Escorial, donde los escolares podrán participar en el cultivo y cuidado de plantas autóctonas destinadas a la recuperación de la Sierra Oeste y otros espacios forestales.

12 MILLONES DEL PIR PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

El Gobierno regional aprobará nuevo plan específico para revitalizar y dinamizar estas localidades, con 12 millones de euros financiados por el Programa de Inversión Regional (PIR) para la creación de nuevas infraestructuras, compra de maquinaria y vehículos de prevención y extinción de incendios, reforzando los recursos municipales y, de esta manera, mejorar su capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Por otra parte, habrá otro Plan de reactivación e impulso económico y turístico, con 10 millones de euros, que apoyará a las empresas, impulsando el tejido empresarial y favoreciendo la apertura de nuevos negocios e inversiones en la comarca. A ello se suma una campaña de promoción turística, dotada con 1,5 millones para animar a los visitantes a conocer su patrimonio natural, cultural e histórico.

El Ejecutivo autonómico también contempla ayudas específicas para ampliar la capacidad hotelera de la zona, apoyando el desarrollo de nuevas actividades y eventos culturales, deportivos y gastronómicos, con especial atención al entorno del Pantano de San Juan.

El Gobierno regional también pondrá en marcha nuevas ayudas en la subzona de la Denominación de Origen Vinos de Madrid en San Martín de Valdeiglesias. Los agricultores podrán recibir hasta 1.500 euros por cada hectárea quemada y 250 en aquellos casos en los que se haya mermado la calidad de la uva. Y las bodegas podrán recibir hasta 2.500 euros.