La Comunidad estudia la puesta en marcha de las dos zonas únicas de tarifas de transporte: "Tenemos que ver el momento"

1082179.1.260.149.20260428110813 El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha señalado que la Comunidad de Madrid mantiene todavía en estudio la puesta en marcha de simplificar en dos únicas zonas tarifarias el transporte público en la región --la A, para Madrid capital, y la B, para el resto de la región-- pero ha señalado que hay que ver "el momento concreto" en el que se pueda aplicar.

"Lo tenemos todavía en cartera. De hecho, el Consorcio Regional de Transportes sigue estudiando esa posibilidad", ha afirmado el consejero en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, donde ha puesto el foco en las subvenciones actuales que tiene el transporte público madrileño, que se sitúan en torno al 80%.

Así, ha aseverado que habría que calcular el coste económico concreto de poner en marcha las dos zonas únicas de tarifas, por lo que todavía no pueden dar una fecha concreta para su puesta en marcha. "A día de hoy lo estamos estudiando y valoraremos si la implantamos esta legislatura o cuándo consideramos que es otro momento más apropiado", ha expresado.

Sobre las tarifas actuales, Jorge Rodrigo ha defendido que los madrileños no tienen que estar en este momento "preocupados" por una subida de precios en el abono transporte este año. "A día de hoy, los madrileños tienen que estar tranquilos", ha afirmado el consejero, quien ha criticado también al Ministerio de Transportes por informar sobre sus bonificaciones "tarde y mal".

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) estaba estudiando los "informes de viabilidad" para reducir a dos únicas zonas tarifarias. Fue una de las promesas electorales para esta legislatura de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una medida que, según se dijo entonces, en 2023, supondría un ahorro de hasta 180 euros para más de 3,6 millones de usuarios.

La entonces candidata del PP propuso que las zonas B1, B2, B3, C1 y C2 se convirtieran en una única zona B, con la tarifa normal de la B1, de modo que solo habría dos zonas tarifarias: la A para la capital y la B para el resto de la región.