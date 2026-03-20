Comunidad exige al "esperpéntico" delegado de Gobierno que "haga su trabajo" y reprocha críticas al concierto de Shakira

Archivo - El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la liga estadounidense de fútbol americano (NFL), a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha exigido al "esperpéntico" delegado del Gobierno, Francisco Martín, que "haga su trabajo" y le ha reprochado su crítica a los conciertos recientemente anunciados por Shakira en el recinto Iberdrola Music.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante la inauguración de una exposición sobre Valle-Inclán en la Biblioteca Regional, donde ha asegurado que Martín "torpedea" e "intenta destruir" Madrid.

"Todo su trabajo está centrado en eso, en que a Madrid no le vaya bien, pero Madrid está muy por encima del delegado del Gobierno. Esta región va a seguir creciendo, esta región va a seguir brillando y el esperpéntico delegado del Gobierno debería dedicarse a hacer su trabajo, que es lo que no hace", ha manifestado de Paco.

Asimismo, el consejero ha defendido el recinto elegido para celebrar los conciertos de Shakira, afirmando que "es el espacio idóneo", y ha asegurado que este evento es "una grandísima noticia para Madrid, para España y para todo el mundo".

MADRID ES UNA REGIÓN "VIVA"

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha saludado los conciertos de Shakira en la capital y se ha sumado a las críticas a un Martín que considera "en contra de absolutamente todo lo que sea bueno para la región".

Así, le ha pedido que no rechace "todo lo bueno" que puede llegar a Madrid. "Nosotros saludamos y damos la bienvenida a esos 10 conciertos y desde luego a todos los eventos culturales, artísticos, a todos los conciertos, a todos los artistas que quieran venir a nuestra región", ha destacado.

García Martín ha subrayado que Madrid es "una región viva, que está de moda y una región que quiere que la dejen en paz", a la vez que le ha pedido al delegado que "deje en paz a los madrileños", así como "vivir con tranquilidad".

Previamente, el delegado del Gobierno había hecho un llamamiento para trasladar los conciertos recientemente anunciados por la cantante colombiana en el recinto Iberdrola Music a otro lugar, pues este espacio, ubicado en Villaverde, "sigue sin tener las condiciones necesarias" para celebrar grandes eventos.

"Llevo años reclamando tanto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que realicen las actuaciones necesarias para adecuar el entorno del espacio Iberdrola Music, para que tenga las condiciones de movilidad y accesibilidad necesarias para poder albergar eventos de naturaleza masiva", ha manifestado el delegado en declaraciones remitidas a los medios.

En este sentido, Martín ha abundado en que "la seguridad debería ser lo primero para todos", si bien ha acusado al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid de actuar con "desidia" y no hacer "absolutamente nada" para mejorar las condiciones de un espacio que ha provocado críticas de parte de Getafe, municipio colindante.