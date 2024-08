La Comunidad exige al Gobierno que trabaje para que España deje de tener "la frontera más permeable de Europa"

Carga contra la "inacción" del Ejecutivo y censura que se traslade "el problema" a las autonomías



MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido al Gobierno central que trabaje para que España deje de tener "la frontera más permeable de Europa" así como para que haga caso a las autonomías que le piden "control, medios y, sobre todo, coordinación y transparencia".

En declaraciones a los periodistas, tras la firma un convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en la Real Casa de Postas, el 'número dos' del Ejecutivo regional ha considerado que una vez más se está viendo como "todo lo que gestiona el PSOE" lo convierte en un "auténtico caos".

"No dejan de llegar a nuestro territorio personas inmigrantes. No se pone ningún tipo de control en las fronteras, se traslada el problema a las distintas comunidades autónomas y a los distintos ayuntamientos, que luego tenemos la obligación de poder atender a estas personas, en particular a los menores no acompañados. Vemos una completa inacción por parte del Gobierno central", ha criticado.

García Martín ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros competentes "explicaciones", ya que las comunidades autónomas no saben "qué medidas" están tomando.

"Hay un auténtico desbarajuste. Hay una auténtica falta de transparencia, falta de control y las propias comunidades autónomas no sabemos las personas que llegan hasta nuestros territorios e insisto que después tenemos que atenderlas", ha insistido, al tiempo que ha vuelto a exigir que se convoque una Conferencia de Presidentes.