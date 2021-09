Comunidad se felicita de que 'barones' del PSOE finalmente admitan que el sistema de financiación autonómica se hizo mal

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, se ha felicitado este viernes de que 'barones' socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se hayan dado cuenta finalmente de que el sistema de financiación autonómica de la época de José Luis Rodríguez Zapatero y Elena Salgado en el gobierno "se hizo mal".

"Me alegro de que ahora por fin el PSOE valenciano, el de Cataluña o el de Castilla-La Mancha por fin lo admitan. Es un sistema mal hecho, lleno de trampas, con la cosa de retorcerlo todo que al final termina generando unas distorsiones enormes y me alegro de que por fin reconozcan que el PSOE fracasó con este modelo mal hecho", ha señalado.

Así lo ha indicado Fernández-Lasquetty en la presentación de los datos de la Contabilidad Regional Trimestral después de que el presidente de Castilla-La Mancha haya puesto sobre la mesa la necesidad de reabrir un "debate de fondo" sobre el modelo de financiación autonómica, una propuesta que ha sido recibida con buenos ojos por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha defendido que es un debate que se debería "haber abierto hace tiempo" y en el que la Comunidad "participaría con gusto" ya que, según ha recordado, según el sistema vigente, Madrid obtiene una financiación por habitante inferior a la media, con 2.738 euros por habitante frente a 2.829 euros de media nacional.

"Siempre hemos dicho que queremos que cambie", ha recalcado el consejero, que ha citado como "premisas" para ello que "no solo se respete sino que aumente la capacidad de autonomía fiscal", que sea "multilateral" para que no se negocie solo con la Generalitat de Cataluña y al resto "luego lo que quede" y que sea "sin trampas, que no penalice a quien va bien".

CATALUÑA Y LA INDEPENDENCIA

En este sentido, ha asegurado sentir "preocupación" ante la reunión de la Mesa del Gobierno y la Generalitat catalana y las contrapartidas económicas que el Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a llevar a la misma.

"Sánchez con tal de seguir unos meses más en la mesa del Gobierno está dispuesto a entregarle a la Generalitat y a los independentistas catalanes todo el dinero que pidan", ha denunciado para recalcar que, según él, "no es de diálogo sino de negociación para la independencia de Cataluña".

"Es para ver cómo hacen la independencia de Cataluña, que ya la intentaron con un golpe de estado hace unos años y ahora quieren intentarlo de otra manera", ha subrayado.

"Por más dinero que les dé y estoy seguro que está dispuesto a dar todo el que le pidan, no es la cuestión, sino que van a debatir sobre la independencia de Cataluña, no lo pueden decir más claro", ha zanjado.