La Comunidad hace un requerimiento a Vivienda por "apropiarse" en una campaña de una promoción regional en Navalcarnero

Archivo - Viviendas en construcción, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este miércoles de que la Comunidad de Madrid ha hecho un requerimiento formal al Ministerio de Vivienda para que retire o promocione de otra forma una campaña en redes sociales en la que se "apropian" de pisos del Plan Vive regional en Navalcarnero.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en las que ha censurado que el Ministerio de Vivienda promocione estos pisos que cuentan con más de un 20% de financiación de fondos europeos, pero que el resto de gestión y financiación de las mismas pertenecen a la Comunidad de Madrid aunque no hay "ningún logotipo" que lo indique.

En una campaña en redes sociales, el Ministerio hace alusión a las obras para construir 318 viviendas asequibles en Navalcarnero, que se suman "a los miles de hogares que está impulsando el Gobierno". Según detallan, hay 13 viviendas para personas de movilidad reducida, amplias zonas verdes y comunes y 333 plazas de aparcamiento y 318 trasteros.

"Estas son 318 viviendas asequibles que estamos construyendo en el marco del Plan Vive en Navalcarnero. Aquí, como ustedes podrán ver, prácticamente la administración que supone que está levantando estas viviendas es el Gobierno de Madrid", ha censurado.

Concretamente, el consejero pide al Ministerio que dé a conocer que estas viviendas se han puesto en marcha "gracias al esfuerzo de la Comunidad de Madrid", en el marco del Plan Vive, y ha alertado de que realizarán "los requerimientos judiciales oportunos en defensa de los intereses de esta Administración y de todos y cada uno de los madrileños".

García Martín ha señalado que el Gobierno debería impulsar el "modelo Madrid" en materia de vivienda que está permitiendo que en la región se construya "el 50% de toda la vivienda protegida". "Pero una cosa es darle la bienvenida a la ministra de Vivienda (Isabel Rodríguez) y al Gobierno de Pedro Sánchez al modelo de vivienda que funciona de la Comunidad de Madrid, y otra cosa es que se apropie directamente las viviendas que está construyendo la Comunidad de Madrid", ha reprochado.