La Comunidad implanta la IA en varios hospitales para mejorar la detección y seguimiento en cáncer de próstata y mama

Inteligencia Artificial en sanidad - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha implantado en varios hospitales públicos de la región herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para agilizar y aumentar la precisión en los diagnósticos de pacientes sobre los que puede haber sospecha de cáncer de próstata o de mama, además de mejorar el seguimiento de la enfermedad en los casos en los que ya se ha detectado.

Una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Digitalización, en colaboración con la de Sanidad, que se extenderá previsiblemente a partir de este verano de forma progresiva en los distintos servicios asistenciales, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Se trata de herramientas de IA que permitirán realizar un análisis avanzado de imágenes médicas obtenidas mediante resonancias magnéticas y mamografías, capaces de llevar a cabo de forma automatizada tareas como la segmentación de órganos, la medición de nódulos o de lesiones sospechosas y la detección temprana de posibles patologías.

En el ámbito del cáncer de próstata, estas herramientas apoyan al radiólogo en la interpretación de resonancias magnéticas, además de permitir analizar de forma conjunta el histórico de pruebas de imagen de cada paciente, ofreciendo en segundos una valoración objetiva de la evolución del tumor para su seguimiento.

Desde el Ejecutivo regional han destacado que esto reduce el margen de error asociado a comparativas manuales y refuerza la seguridad clínica en la toma de decisiones.

En el caso del de mama, se están analizando sistemas de IA aplicados a la lectura de mamografías en 2D y tomosíntesis mamaria en 3D, capaces de identificar lesiones sospechosas y asignar automáticamente puntuaciones de anormalidad que reflejan la probabilidad de malignidad, contribuyendo al diagnóstico de esta patología. En este caso, están orientados a mejorar la sensibilidad diagnóstica y a reducir los tiempos de lectura, especialmente en programas de cribado de este tipo de cáncer.

Los profesionales sanitarios testearan estas nuevas tecnologías durante los próximos meses en casos ya diagnosticados para comprobar su efectividad y exactitud y el objetivo es que a partir de este verano se puedan ir instalando de forma progresiva en los distintos servicios asistenciales.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha asegurado que "estas soluciones tecnológicas innovadoras ayudarán a los profesionales a eliminar aquellas partes de su trabajo más mecánicas o repetitivas para que puedan enfocarse en lo realmente importante, que es tomar decisiones clínicas con agilidad y precisión". "El Ejecutivo autonómico seguirá invirtiendo todos sus esfuerzos en poner la innovación al servicio de la mejora diaria de la calidad de vida de los ciudadanos", ha añadido.

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que el uso de estas herramientas de Inteligencia Artificial, "siempre bajo la supervisión de los profesionales sanitarios", aportan "mayor precisión y consistencia a los informes médicos", reducen los tiempos de obtención de resultados y facilitan un inicio más temprano de los tratamientos en caso necesario. Asimismo, contribuyen a mejorar la capacidad del sistema para atender a un mayor número de pacientes en menor tiempo.