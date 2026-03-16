La Comunidad impulsa la lucha contra la drogas con una campaña de Ilia Topuria y un portal enfocado en jóvenes

Presentación de la campaña del No a las drogas - EUROPA PRESS

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes una nueva campaña para luchar contra el consumo de drogas en la región, protagonizada por el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, así como un nuevo portal enfocado principalmente en jóvenes para prevenir adicciones, dos iniciativas dirigidas a concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de estupefacientes y ofrecer información y recursos de ayuda.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha presentado estas iniciativas durante un encuentro celebrado en una de las salas del Cine Cinesa Proyecciones de Fuencarral ante 150 alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del Ramiro de Maeztu y del Manuel Fraga Iribarne.

El acto ha contado también con la presencia de las consejeras de Sanidad, Fátima Matute, y de Educación, Mercedes Zarzalejo, áreas que también colaboran en la puesta en marcha y despliegue del Plan Regional contra las Drogas.

La primera de estas iniciativas es la campaña 'K.O a las drogas', protagonizada por el campeón mundial de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria, y que se centra en reforzar los mensajes de prevención entre la población juvenil y en la petición de ayuda a través del 012 contra las drogas.

"Elegir bien es tu fuerza", "Parecen una salida fácil pero no lo es" o "Tu vida vale más que un probar", se aconseja en la campaña, fruto del acuerdo firmado el pasado año entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el campeón mundial de la UFC.

Durante su intervención, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha remarcado el compromiso del Gobierno regional en la lucha contra estas sustancias, que "generan problemas muy graves y de distinta naturaleza", y especialmente en caso de los jóvenes.

En este sentido, el consejero ha recordado que se trata de la generación "más sana", con menos consumo de alcohol, drogas o tabaco, para recalcar que "sigue siendo un problema muy grave" al que hay que hacer frente entre todos. En este punto, ha indicado que hay una prevalencia del 19% en el consumo de cannabis entre los jóvenes de 14 a 18 años o que la edad de inicio en esta sustancia en la región está por debajo de los 15 años.

Así, ha llamado a dejar de lado la idea de que "no pasada nada" o lo "podré dejar pronto" para recordar las consecuencias fatales, con 53 fallecidos por sobredosis o consumo de drogas en el último año, entre otras. "Las drogas matan, destrozan vidas y acaban con tu libertad", ha recalcado.

El acto ha contado con la intervención de Eduardo Cueto, terapeuta de un centro de día para jóvenes de la Comunidad de Madrid, gestionado por la organización Proyecto Hombre, que ha explicado las consecuencias del uso de estas sustancias.

PORTAL INSTITUCIONAL

También ha participado el director general de Digitalización, Ignacio Azorín, que ha presentado el portal institucional bajo el lema 'Las drogas destrozan tu vida'. Este espacio reúne un apartado de Servicios, donde se ofrece todo tipo de información y ayudas de la Administración regional; otro de Testimonios, donde expertos, personas reconocidas e influyentes cuentan sus experiencias como el piloto Carlos Sainz o el judoca Fran Garrigós; y un apartado de Vida Saludable, para dar opciones de ocio y datos sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes.

Asimismo, este portal incorporará todas las campañas informativas del Ejecutivo autonómico y los programas del pódcast 'Charlas Adictivas', en el que especialistas y distintas personalidades como el piloto Carlos Sainz o el judoca Fran Garrigós compartirán sus experiencias y testimonios y que arrancará con una de Topuria.

Ambas iniciativas forman parte del Plan Regional contra las Drogas, que incluye 75 medidas, de las que ya se han cumplido o están en marcha el 92%, y que cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros hasta 2027.

Estas acciones se suman a las del reparto de cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales de la región para que los jóvenes conozcan el peligro del consumo de estupefacientes con el lema Estás viendo al responsable de tu vida.

En paralelo, se están desarrollando otras campañas informativas como la de 'Los porros golpean tu vida hasta destrozarla', que busca concienciar sobre los peligros que tiene el cannabis; y otra con el mensaje 'Raya que te metes, vida que destrozas', que está más enfocada en las graves consecuencias de la cocaína.

También se han sumado los cuatro clubes de fútbol madrileños de LaLiga --Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid--, con sus jugadores portando la pancarta con Las drogas destrozan tu vida en la previa al inicio de sus partidos.

012 CONTRA LAS DROGAS

Durante su intervención, el consejero ha hecho balance del servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención especializada las 24 horas del día y los 365 días del año por parte de un equipo de psicólogas a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha asistido a 574 madrileños.

La mayoría de las llamadas son de los propios consumidores, aunque también recurren a este recurso público madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las sustancias por las que se registran más consultas destacan la cocaína (26,8%) y el cannabis (16%). Además, el 33,2% de las peticiones de información están relacionadas con menores de 30 años.

En el ámbito de la Justicia, el Gobierno regional ha invertido más de 600.000 euros en un nuevo equipo de alta sensibilidad --un cromatógrafo-- que permite encontrar drogas que antes eran indetectables.

Más allá de las habituales (alcohol, cocaína, derivados anfetamínicos clásicos, cannabis), el laboratorio forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) ha detectado ocho nuevos estupefacientes desde que la Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local y la de Sanidad firmaran en julio de 2025 un protocolo de actuación para identificar la presencia de nuevas sustancias psicoactivas en pacientes de los servicios de urgencias de los hospitales públicos.

El Plan hace hincapié en los jóvenes. Por ello, entre otras medidas se han instalado buzones físicos y electrónicos en los colegios e institutos madrileños para alertar de la presencia de estas sustancias. Desde que se pusieron en marcha ya se han recibido 341 denuncias. Además, se han organizado más de 1.000 talleres de prevención del uso del cannabis en el curso 2024/25 y se ha formado en esta materia a 800 profesores que dan clase a 20.000 alumnos.