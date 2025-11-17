La Comunidad impulsa un nuevo Plan Renove de Electrodomésticos con más de 2 millones en ayudas para cambiar de aparatos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, durante la presentación del Plan Renove de Electrodomésticos - EUROPA PRESS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria del Plan Renove de Electrodomésticos dotado con más de dos millones de euros en ayudas para sustituir frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y vitrocerámicas por aparatos nuevos "más eficientes".

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha sido el encargado de presentar las ayudas desde un establecimiento adscrito en el distrito de Puente de Vallecas, desde donde ha apuntado que las ayudas estarán disponibles hasta marzo, si antes no se agotan los fondos.

Novillo ha precisado que las estimaciones apuntan a que se puedan sustituir más de 15.000 electrodomésticos, y ha subrayado la importancia de estas ayudas para un doble ahorro. El consejero ha incidido en el descuento para renovar aparatos, que se suma a la reducción del consumo derivada de estos electrodomésticos más eficientes.

"Se ha comprobado que a los cuatros años ya se ha conseguido amortizar esa inversión al cambiar estos nuevos electrodomésticos que aprovechan tan bien el megavatio. Es uno de nuestros objetivos, que la electricidad se aproveche al máximo posible", ha relatado.

El consejero ha añadido que el Plan Renove de Electrodomésticos contempla también la retirada de los aparatos antiguos. En este caso, serán los propios establecimientos adscritos a la iniciativa los que se encarguen de facilitar la retirada y posterior reciclaje de los electrodomésticos antiguos.

"Hacemos economía circular y, sobre todo, apoyamos a las familias de manera muy directa", ha sentenciado Novillo, que ha recordado el éxito que tuvo la anterior convocatoria, llevada a cabo en 2020 y dotada con 1,8 millones de euros en ayudas.

DESCUENTOS A TRAVÉS DE UN BONO

Los interesados en recibir estas ayudas deberán rellenar un formulario en la sede electrónica de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (FENERCOM) y, una vez completada la solicitud, la entidad emitirá un bono energético --personal e intransferible-- con el descuento a canjear en un comercio adherido.

Este Plan Renove contempla un máximo de 300 euros para frigoríficos de clase A, 200 euros para los B y 100 euros para los de categoría C. Además, los lavavajillas A tendrán un límite de 200 euros de ayudas y los de la B otros 100. Por su parte, la cuantía máxima para lavadoras y placas de inducción será de 125, en ambos casos para los aparatos de clase A.