La Comunidad impulsará ampliación de la M-121 desde Alcalá hasta Meco y nuevos accesos a Perales del Río y Fuenlabrada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la M-607 - COMUNIDAD DE MADRID

TRES CANTOS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el Gobierno regional impulsará la ampliación de la M-121 con un carril más desde Alcalá de Henares hasta Meco y nuevos accesos para Perales del Río (Getafe) y Fuenlabrada.

Así lo ha trasladado desde la M-607, donde ha inaugurado el primer tramo de ampliación del tercer carril entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. En concreto, ha desgranado que van a licitar la ampliación de la M-121 con un carril más por cada sentido, en su tramo de la A-2, desde Alcalá de Henares hasta el acceso de entrada a Meco.

También, la dirigente regional ha indicado que se ha aprobado el proyecto de construcción de un nuevo acceso a Fuenlabrada desde la M-506, algo que va "a mejorar la seguridad" y va a permitir llegar con más facilidad al parque de Bomberos y al polígono industrial.

A ello, ha añadido que durante el año se va a licitar el proyecto de construcción de una glorieta en la carretera M-301 que va a ofrecer un nuevo acceso al barrio de Perales del Río, en Getafe.

Díaz Ayuso ha destacado la inversión del Gobierno regional en la red de carreteras de 247 millones de euros para este año, a la que se suma la Estrategia de Conservación 2023/26 dotada con otros 204 millones, donde destacan la actualización de más de 742 kilómetros de vía, casi un tercio de los 2.500 kilómetros de titularidad autonómica.

También las campañas de mejora de la señalización, la conservación de los 64 km de Vía Verde del Tajuña y el mal de Carabaña a Estremera; la ampliación del enlace entre la M-500 y la M-503 que conecta Pozuelo de Alarcón con Aravaca, o la eliminación de puntos negros y curvas peligrosas como en la M-113 en Ajalvir.