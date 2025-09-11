La Comunidad impulsará a sus deportistas olímpicos y paralímpicos con el programa de apoyo 'Objetivo Los Ángeles 2028'

Archivo - Imagen de recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en París asistiendo a la primera jornada de los Juegos Paralímpicos con participación de deportistas madrileños- COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid impulsará a sus deportistas con proyección olímpica y paralímpica con el programa de apoyo 'Objetivo Los Ángeles 2028' --Objetivo LA28--, que tiene como fin unir recursos, innovación y asistencia técnica para llevar a los atletas de la región al máximo nivel en competiciones.

Lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región que acoge la Asamblea de Madrid este jueves y viernes como arranque del curso parlamentario.

Así, además de reforzar la inversión en ayudas destinadas a las federaciones deportivas madrileñas más de un 15%, el proyecto se centrará en la mejora del rendimiento deportivo, las condiciones de entrenamiento y los aspectos psicológicos.

Igualmente, la Comunidad de Madrid promoverá la celebración de eventos internacionales y pondrá en marcha el Programa Confía, orientado a facilitar apoyo psicológico especializado.

En el campo de los atletas con discapacidad, implantará una nueva línea de ayudas específica destinada a clubes en la que se recoja la singularidad de este tipo de pruebas y que esté adaptada a la estructura asociativa de dicho ámbito.

Esta convocatoria buscará apoyar directamente a entidades madrileñas por su participación en pruebas oficiales para personas con discapacidad, tanto en modalidades individuales como por equipos, y contará con una dotación prevista de 200.000 euros en 2026.

Por otra parte, la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha la iniciativa '2026: Año del Motor', una acción que reforzará el programa Madrid Comunidad Deportiva con nuevas actividades centradas en el ámbito del automovilismo y el motociclismo.

El próximo año la región acogerá el Gran Premio de Fórmula 1 y este proyecto, en colaboración con las federaciones madrileñas asociadas a estos deportes, permitirá que alumnos de Secundaria y Formación Profesional amplíen sus conocimientos sobre estas disciplinas, acercando a los más jóvenes a un sector estratégico con grandes oportunidades.