La Comunidad incorpora 19.611 nuevos usuarios al servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva

Archivo - Un anciano en un parque de Madrid (España), a 2 de mayo de 2020. . - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha incorporado en un año a 19.611 usuarios a su servicio de teleasistencia avanzada con inteligencia predictiva para personas en situación de dependencia, mayores o con discapacidad.

Este recurso, que se puso en marcha en 2024, ya se encuentra operativo al 100% en los hogares y cuenta con 400.000 nuevos dispositivos inteligentes basados en un modelo preventivo, personalizado y orientado a favorecer la autonomía y la atención preventiva, ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Actualmente, el servicio presta asistencia a 108.085 ciudadanos, que disponen de un plan individual de intervención adaptado a sus circunstancias y necesidades. En función de cada caso, incorpora dispositivos como detectores de movimiento y caídas, sensores magnéticos en puertas o electrodomésticos, detectores de fuego, humo y gas, además de relojes con geolocalización y dispensadores electrónicos de medicamentos.

Los datos que generan estos terminales se analizan mediante nuevas tecnologías para detectar anomalías en los hábitos de cada usuario y anticipar incidentes en el hogar, permitiendo identificar de forma precoz posibles problemas cognitivos o físicos.

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de un nuevo acuerdo dotado con una inversión de 36,7 millones de euros, el servicio incorpora importantes avances destinados a mejorar la calidad de la atención y adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada persona.

PLAN INDIVIDUAL DE PREVENCIÓN

Entre las principales novedades destaca la implantación de un Plan Individual de Intervención, que permitirá diseñar y realizar un seguimiento personalizado de los apoyos que recibe cada beneficiario. Este estará integrado en una plataforma digital única de la Comunidad de Madrid, lo que facilitará la coordinación entre los distintos profesionales.

Además, se contempla la puesta en marcha de programas específicos dirigidos a colectivos que requieren una atención más especializada, como las personas mayores de 90 años y aquellas que presentan situaciones de especial complejidad o mayor grado de dependencia. También se refuerza la cualificación de los equipos con la ampliación de las horas de formación y se sumará la figura del trabajador social, lo que supondrá la incorporación de más de 30 profesionales de este ámbito.

El servicio está monitorizado por 450 trabajadores y unidades móviles que se desplazan a los domicilios ante cualquier incidencia, en coordinación con otros recursos públicos, privados o familiares, con una asistencia permanente 24 horas al día, los 365 días del año. Estos equipos cuentan con nuevos perfiles profesionales como psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal de Enfermería y fisioterapeutas, que realizan valoraciones individualizadas de cada persona en situación de dependencia.

Con esta estrategia, el Gobierno regional favorece que las personas puedan elegir dónde y cómo vivir, con los apoyos que necesiten, a través de una atención domiciliaria más humana, tecnológica y preventiva, adaptada a los retos del envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.

RÉCORD DE PERSONAS ATENDIDAS

La región ha superado el pasado mes de junio las 222.000 personas asistidas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un récord histórico que supone un incremento superior a 53.000 beneficiarios respecto al inicio de la Legislatura, con una incorporación media de más de 2.000 nuevos ciudadanos cada mes en el primer semestre de este año.

En total, los madrileños en situación de dependencia disponen de 322.017 prestaciones, que incluyen ayudas económicas, apoyo en domicilio, servicios de promoción de autonomía y plazas en centros residenciales o de atención diurna para mayores o personas con discapacidad.