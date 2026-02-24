La Comunidad incorpora más de 90 efectivos a su Cuerpo de Agentes Forestales hasta los 361 agentes

Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid incorporará el próximo mes de junio un total de 91 nuevos efectivos al Cuerpo de Agentes Forestales, lo que aumentará la plantilla en un tercio hasta los 361 agentes, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Estos servidores públicos han superado ya la fase de oposición y se encuentran ahora en el curso selectivo de 420 horas, que concluirá el 22 de mayo. Después se distribuirán entre las 17 comarcas en las que se divide el Cuerpo de Agentes Forestales en la región.

La mayor parte de las clases --teóricas y prácticas-- se impartirán en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) de la capital, y también se usarán las aulas de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Los aspirantes serán instruidos en el trabajo en equipo, conducción de vehículos todoterreno, gestión de conflictos, defensa personal, funciones de policía judicial, peritación de daños a ganado, manejo de fauna, toma de muestras de animales muertos, extinción e investigación de incendios o primeros auxilios.

La parte práctica se desarrollará en distintas localizaciones en el medio natura y los agentes visitarán algunos organismos e instituciones relacionadas con la labor del Cuerpo. Los formadores serán personal de los Agentes Forestales, así como miembros de otros servicios de emergencia de la ASEM112 y de la Administración.

Entre las funciones de los Agentes Forestales, ostentan las de vigilancia y custodia en materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, vías pecuarias, espacios naturales protegidos y el correcto uso de estos.

Participan en los trabajos de defensa contra plagas o enfermedades que amenacen el entorno, intervienen en la prevención, detección y extinción de fuegos forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos.

Además, informan y orientan a los ciudadanos en todas las materias relativas al medio natural. Como el resto de servicios de emergencia, son activados desde el 112 y forman parte de los grupos de intervención de los planes de emergencia de la región.