Archivo - Retrato de María Lejárraga de Emilio Sala - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha formalizado por 300.000 euros la adquisición del archivo personal de la escritora, dramaturga, feminista y diputada durante la Segunda República María Lejárraga (1874-1974), un legado que pasará a formar parte de los fondos de la Biblioteca Regional y que reúne manuscritos, correspondencia, partituras, fotografías y documentación personal y profesional de la autora.

Según consta en la documentación publicada en el Portal de Contratación Pública, consultada por Europa Press, la adquisición se ha tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad y ha sido adjudicada a Antonio González Lejárraga, propietario del archivo, que se ha conservado en el ámbito familiar y ha sido enriquecido a lo largo de los años con documentos y materiales bibliográficos de la escritora y su entorno.

El Gobierno regional justifica la adquisición por la singularidad de una colección cuyo valor reside tanto en las obras de creación que reúne como en su relevancia para el estudio de la vida cultural, social y política de la España de la primera mitad del siglo XX.

El archivo, cuyo inventario está organizado en 29 listas, incluye 30 manuscritos de la propia Lejárraga, entre los que figuran poemas, villancicos y artículos, así como alrededor de 45 manuscritos de otros autores y cerca de un centenar de textos originales mecanografiados.

DE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ A EMILIA PARDO BAZÁN

Entre los fondos destaca la documentación de figuras de la literatura española como Juan Ramón Jiménez, del que se conservan más de 70 documentos manuscritos, Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán o Jacinto Benavente.

En el terreno musical, el legado reúne más de medio centenar de documentos manuscritos de Manuel de Falla y 40 documentos de Joaquín Turina. También se conservan 160 cartas remitidas por su marido, Gregorio Martínez Sierra, durante sus giras teatrales y más de 300 enviadas por la propia escritora a su familia desde el exilio.

La vertiente política del archivo, vinculada a la actividad de Lejárraga como diputada durante la Segunda República, incluye cartas de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Rodolfo Llopis o Matilde de la Torre.

A ello se suman 173 piezas vinculadas principalmente a la escenografía teatral, entre ellas diseños de decorados y figurines, así como un teatrillo desmontable del artista uruguayo Rafael Barradas, 14 partituras y cientos de fotografías.

La colección incluye igualmente documentación de carácter personal, como pasaportes, certificados académicos y contratos profesionales, además de 17 libretas con anotaciones que abarcan desde recetas de cocina hasta registros de contabilidad doméstica.

El legado se completa con numerosos libros, algunos firmados por la propia autora o con dedicatorias.

LA FIRMA DE SU MARIDO

Nacida en 1874 en San Millán de la Cogolla (La Rioja), María de la O Lejárraga García ejerció como maestra antes de dedicarse plenamente a la literatura. Según recoge el Portal de Archivos Españoles (PARES), dependiente del Ministerio de Cultura, en 1895 obtuvo por oposición una plaza en la Escuela Modelo de Madrid.

En 1900 contrajo matrimonio con Gregorio Martínez Sierra. Buena parte de su producción apareció publicada bajo el nombre de su marido, según señala la Biblioteca Nacional de España (BNE).

Entre sus éxitos teatrales figura 'Canción de cuna' (1911), llevada al cine en varias ocasiones. Asimismo, participó en la fundación de la revista modernista 'Helios' en 1903 y en el proyecto Teatro de Arte, desarrollado en el Teatro Eslava de Madrid a partir de 1916. Su actividad literaria discurrió en paralelo a su compromiso feminista, plasmado en publicaciones como 'Cartas a las mujeres de España', 'La mujer moderna' o 'La mujer española ante la República'.

En 1933 fue elegida diputada socialista por Granada. Tras el estallido de la Guerra Civil, desempeñó funciones diplomáticas para el Gobierno republicano y se ocupó de una colonia de niños españoles evacuados en Bélgica.

Su compromiso con la República y la victoria franquista marcaron un largo exilio que la llevó primero a Francia y posteriormente a América, sin que regresara nunca a España.

Tras la muerte de su marido en 1947, Lejárraga reivindicó la autoría de sus obras, una cuestión que abordó en el libro 'Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración', publicado en México en 1953. Durante su exilio continuó desarrollando su actividad literaria y trabajando como traductora. Falleció en Buenos Aires en 1974, a los 99 años.