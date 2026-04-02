La Comunidad inicia abril con los embalses que abastecen a la región al 88,2% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse y presa del Atazar - Gabri Solera - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado el mes de abril con los embalses que abastecen a la región al 88,2% de su capacidad, con 832,2 hectómetros cúbicos (hm3 ) almacenados.

Las 13 presas que gestiona la empresa pública Canal de Isabel II se encuentran 11,2 puntos porcentuales por encima de la media histórica y con niveles muy similares a los del año pasado en estas fechas (88,7%), ha destacado el Ejecutivo regional en un comunicado.

Pese a que las precipitaciones recogidas en marzo han estado por debajo de los valores medios en este periodo, la cantidad de agua retenida por estas infraestructuras ha continuado en aumento.

De esta forma, los pluviómetros han contabilizado estas semanas 42,4 litros por metro cuadrado, un 29,2% menos de lo habitual. Por otro lado, el caudal medio de los ríos ha disminuido ligeramente durante este periodo y, con ello, las aportaciones de agua. En total se han registrado 87,4 hm3 , un 28,9% menos que la media histórica.

Así, los desembalses han ido remitiendo y, actualmente, la única presa que está liberando caudal de manera reducida es la de Manzanares El Real.

La información actualizada sobre los desembalses en curso puede consultarse en la página web de la empresa pública. Con estos datos, la Comunidad de Madrid afronta los próximos meses con una situación hidrológica favorable y con el abastecimiento asegurado.

Aun así, Canal de Isabel II insiste en la importancia de hacer un uso responsable de este recurso. En marzo, el consumo aumentó un 7,1% con respecto a las mismas fechas del año anterior y se derivaron hacia los depósitos 38,1 hm3 , frente a los 35,6 hm3 de 2025.

Para promover las buenas prácticas en el cuidado del agua, la empresa pública difunde consejos y recomendaciones aplicables a los gestos cotidianos de la población.

Asimismo, Canal lleva años intensificando la reutilización de este bien natural, la renovación de tuberías o la búsqueda activa de fugas, medidas que también han contribuido a reducir el consumo por persona en la región en más de un 30% desde la última sequía de 2005.