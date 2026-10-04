La Comunidad inicia la modificación BIC Casa de Campo para actualizar su protección y concretar usos de Venta del Batán

Archivo - Varias personas sentadas en la orilla del lago de la Casa de Campo, a 21 de agosto de 2022, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para modificar la declaración de la Casa de Campo como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Sitio Histórico, para actualizar su régimen de protección y detallar los usos de distintos espacios del recinto, entre ellos la Venta del Batán.

En la resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y consultada por Europa Press, el Ejecutivo autonómico justifica esta revisión por el paso del tiempo, las modificaciones normativas y el avance de los conocimientos sobre la Casa de Campo y sus valores culturales.

Entre los cambios planteados se encuentran la incorporación del Taller de Cantería y del Lago como ámbitos con regulación propia; la adaptación de los usos de la Venta del Batán, los Recintos Feriales y el antiguo albergue Richard Schirrmann; y la reformulación de la regulación del Jardín de Felipe II, el Reservado Chico, el Reservado Grande, la Faisanera y el vivero municipal histórico.

También se propone aclarar la delimitación del BIC, actualizar su base legal y administrativa, adaptar el papel del Plan Especial de Protección a la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid de 2023 e incorporar expresamente el patrimonio inmaterial, arqueológico y paleontológico.

MÁS DETALLE PARA LOS USOS DEL BATÁN

Una de las principales diferencias respecto a la declaración de 2010 se encuentra en el grado de detalle con el que se regulan los usos de la Venta del Batán.

El texto vigente establece como actividad característica del recinto la custodia y aclimatación de reses bravas en espera de su traslado a las plazas de toros y contempla como uso compatible la enseñanza del toreo en el ámbito de la Escuela de Tauromaquia.

La nueva propuesta mantiene la actividad ganadera como uso característico, pero amplía su definición. Incluye la custodia y aclimatación de reses antes de su traslado a plazas de toros, otras explotaciones ganaderas o instalaciones relacionadas con la cría, el manejo, la conservación o el aprovechamiento del ganado bravo.

También comprende el transporte y traslado de las reses, la conservación de los corrales, la plaza, las dependencias y los espacios de manejo, así como la rehabilitación y mejora de otras edificaciones.

Como usos compatibles, la propuesta enumera la enseñanza del toreo en la escuela de tauromaquia y otros usos dotacionales; los espectáculos taurinos con muerte o sin ella; la restauración; las actividades culturales vinculadas con el toreo; las ferias y congresos; y el pequeño comercio ligado a la actividad taurina.

Asimismo, recoge un uso residencial estrictamente asociado a la custodia de los toros, el fomento del toreo y las reses bravas o la vigilancia y el mantenimiento del recinto. También permite autorizar temporalmente otros usos relacionados con el principal o los complementarios, siempre que no deterioren las condiciones ambientales y patrimoniales.

La propuesta establece que cualquier uso deberá quedar subordinado a la conservación de los valores protegidos, a la integridad y lectura unitaria de la Casa de Campo y a las condiciones del Plan Especial de Protección y de las autorizaciones patrimoniales que procedan.

USOS YA RECOGIDOS EN LA CESIÓN DE 2025

Parte de las actividades propuestas como compatebles en la Venta del Batán ya figuraban en la cesión acordada en 2025 por el Ayuntamiento de Madrid a favor de la Comunidad. Esta operación se tramitó a través de la figura jurídica mutación demanial subjetiva sin transferencia de titularidad.

Entonces, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM) ya contemplaba la enseñanza del toreo en la Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', los festejos taurinos con muerte de las reses --como novilladas con o sin picadores y festivales--, las clases prácticas y los tentaderos sin muerte, además de ferias, acontecimientos culturales, exposiciones, visitas escolares y restauración.

LA FUTURA REAL CASA DE CAMPO

La modificación del BIC afecta también a elementos que forman parte de la futura Real Casa de Campo, el proyecto cultural con el que el Ayuntamiento busca recuperar la antigua Casa de los Vargas, el jardín renacentista y la Galería de las Burlas. Su apertura está prevista en 2027, coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de Felipe II.

La propuesta de modificación del BIC establece para el Jardín de Felipe II, la Huerta de la Partida y el Reservado Grande usos recreativos y culturales ligados a la recuperación de las trazas históricas de jardines, huertas y viveros. Para la Casa de los Vargas y las Grutas Renacentistas mantiene un uso cultural o museológico, preferentemente relacionado con la historia del Sitio Histórico.

REGULACIÓN PROPIA PARA EL LAGO Y CANTERÍA

El expediente incorpora el Taller de Cantería y el Lago como ámbitos con regulación propia. Para el Taller de Cantería propone usos culturales, técnicos y de servicio público vinculados con la cantería, la conservación material del patrimonio construido y la protección de las antiguas caballerizas de Alfonso XIII.

En el Lago se contemplan usos culturales, deportivos, recreativos y de restauración, subordinados a la conservación de sus valores históricos, hidráulicos, ambientales, paisajísticos y de uso público. Su regulación deberá coordinarse con el sistema histórico del arroyo Meaques, la Huerta de la Partida y los restantes elementos hidráulicos del Sitio Histórico.

Por su parte, los Recintos Feriales tendrán como usos característicos los relacionados con ferias y eventos, la cultura, el deporte, la restauración, la enseñanza y otros usos dotacionales. Para el antiguo albergue Richard Schirrmann se establece como uso principal el dotacional de bienestar social y, como secundarios, el cultural y la restauración vinculada con alguno de los usos admitidos.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y DE LA GUERRA CIVIL

La propuesta del Ejecutivo autonómico también reformula la protección arqueológica y paleontológica, incorpora expresamente el patrimonio inmaterial y refuerza la consideración de los restos de la Guerra Civil como arqueología contemporánea.

También integra en la protección el Lago, el arroyo Meaques, la Huerta de la Partida y el sistema hidráulico histórico, además del patrimonio pastoril, ganadero y trashumante, la dehesa, el arbolado y los suelos históricos.

El documento añade una cláusula general dirigida a preservar la integridad y la lectura unitaria de la Casa de Campo como Sitio Histórico y protege las relaciones visuales y paisajísticas entre sus distintos elementos.

El expediente permanecerá en información pública durante un mes. La Comunidad solicitará informes a la Real Academia de la Historia y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y se dará audiencia al Consejo Regional de Patrimonio Cultural antes de continuar la tramitación.