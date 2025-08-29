La Comunidad insiste en que la condonación de la deuda se hace "por pura supervivencia política": "No es solidaridad"

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atiende a los medios de comunicación tras el 'Consejo Interterritorial de Internacionalización', en la sede del Ministerio, a 10 de abril de 2025, en Madrid (Es - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha insistido en que la condonación de deuda autonómica que propone el Gobierno de España se hace "por pura supervivencia política".

Lo ha expresado este viernes a través de sus redes sociales después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya confirmado este viernes que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión del próximo martes, 2 de septiembre, el proyecto de ley impulsado por su departamento para asumir hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas.

"No es por solidaridad. Es por pura supervivencia política. Alquila el voto de los independentistas para dormir una noche más en La Moncloa", ha censurado la consejera madrileña a través de un mensaje en la red social 'X', antes Twitter.

Madrid ocupará la cuarta posición de las comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional --el Estado asumiría 8.644 millones de euros--, un anuncio que ha llevado al Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso a cuantificar que esta decisión tendrá un coste de casi 500 euros por madrileño.