La Comunidad insiste en que el delegado debe desalojar "inmediatamente" la acampada en Sol para garantizar la seguridad

Decenas de personas continúan acampadas, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este miércoles al delegado del Gobierno, Francisco Martín, el desalojo "de manera inmediata" de la acampada en la Puerta del Sol por parte de colectivos antidesahucios y a favor de la vivienda para garantizar la seguridad.

Lo ha expresado así en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha recordado el requerimiento que le enviaron este martes y del que quedan 24 horas antes de presentar un recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares.

Sobre la supuesta presencia de adoquines y cuchillos, de la que ha alertado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el consejero ha afirmado que la Policía Nacional y la Municipal está pendiente y ha insistido en que se trata de una protesta que es ilegal y que "cuanto antes" el delegado tiene que actuar, además de pedirle que "mire por una vez por el interés general".

Entre otros asuntos, le han pedido que garanticen la seguridad de los trabajadores de la Real Casa de Correos y del propio edificio. "Nosotros vamos a tomar medidas contra todos aquellos que se salten las normas y vandalicen el edificio de la Real Casa de Correos y cualquier de los espacios que se encuentran en la Puerta del Sol, que como digo es un espacio protegido", ha defendido.

Además, García Martín ha recordado que es algo que está afectando al interés de todos los madrileños que "no pueden desplazarse" a la Puerta del Sol, que es uno de los nudos de comunicaciones más importante.

"El delegado del Gobierno pedía respeto y la Comunidad de Madrid respeta y defiende el derecho de reunión y el derecho de manifestación siempre lo ha hecho siempre lo hemos hecho, pero el ejercicio legítimo de ese derecho exige el cumplimiento de la legalidad, es decir, la comunicación previa el carácter pacífico y sobre todo su naturaleza temporal", ha expresado, si bien considera que se ha hecho un "desbordamiento" de este derecho.

Además, ha detallado que desde el área de Patrimonio de la Consejería de Cultura se está ya elaborando un informe sobre las afecciones al edificio de la Real Casa de Correos y a todo el entorno de la Puerta del Sol y ha insistido en que no descartan "ninguna otra opción", entre ellas, las acciones penales contra el delegado.

Por otro lado, y tras las quejas de algunos manifestantes por el sonido de las campanas cada 15 minutos en la Puerta del Sol durante la noche, el consejero ha defendido que esto es así siempre y que el reloj de la Puerta del Sol "marca tanto las horas como los cuartos".