Comunidad insiste en la deuda de Gobierno por el transporte y ve una "ensoñación" la estación de Alta Velocidad en Parla

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este lunes en el que el Gobierno central adeuda más de 250 millones al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y ha subrayado que el anuncio de una nueva estación de Alta Velocidad en Parla es una "nueva ensoñación" del Ministerio de Transportes.

En declaraciones a los medios durante una visita a vivienda del Plan Vive de alquiler asequible en Móstoles, el también portavoz del Gobierno regional se ha referido así al anuncio que el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la construcción de una nueva estación de Alta Velocidad en Parla, al sur de la región.

Según ha apuntado García Martín, se trata de una "nueva ensoñación" del ministro, al que ha reprochado que no ha dado "ni plazo", "ni presupuesto" y "habla de que le gustaría que en un horizonte no muy lejano pudiera ser una realidad".

"A mí lo que me gustaría es que pasáramos de las ensoñaciones a las realidades. Llevamos ya muchísimo tiempo escuchando al ministro Puente y al Gobierno central sobre muchas ideas en Madrid que no se concretan en absolutamente nada", ha subrayado el consejero madrileño.

En este sentido, ha citado el tren hasta Navalcarnero, "que no termina de ejecutarse". Igualmente, se ha referido a las inversiones para mejorar la red de Cercanías en la región, "que no llegan", y donde el sector ferroviario, ha dicho, "es un auténtico caos".

DEUDA AL CRTM

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, el ministro también ha apuntado a la "deslealtad institucional" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al acusar al Ejecutivo central de adeudar más de 250 millones de euros al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). "No adeudamos ni un céntimo de euro", ha dicho el ministro, que ha defendido que las inversiones en la región "son bestiales" y que están al corriente de pago.

En respuesta, el portavoz del Ejecutivo regional ha acusado a Puente de "mentir abiertamente" al negar esta deuda. Según ha apuntado, cuando falta menos de un mes y medio para finalizar 2026, el Ministerio adeuda al CRTM "la aportación ordinaria como consecuencia de las ayudas al transporte a los usuarios finales", 126 millones de euros, y otros tantos millones por "como consecuencia de las ayudas al transporte a los usuarios finales".

"Por tanto, más de 250 millones de euros, siendo además la administración que menos aporta para el desarrollo del transporte público en nuestra región. Tan solo aportan el 6% de la inversión necesaria para desarrollar el transporte público en nuestro país", ha alegado.

En este sentido, el consejero madrileño ha recalcado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, desde el Ejecutivo central "no han incrementado ni un solo euro la aportación al transporte público" en la región.