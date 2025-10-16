La Comunidad insiste en que hace Presupuestos "a ciegas" porque el Gobierno no informa de los objetivos de estabilidad

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha insistido este jueves en que tiene que hacer sus Presupuestos regionales "a ciegas" porque el Gobierno central "no informa" de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Lo ha hecho en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta del PP sobre la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Albert ha censurado que "ni se ha convocado ni se ha realizado" a pesar de que está marcado que en el primer semestre el Ejecutivo central debe presentar los citados objetivos que necesitan, a su vez, el informe previo del CPFF.

"Lo cierto es que Sánchez, desde que es presidente de Gobierno, nunca ha presentado un presupuesto en el plazo constitucional. El año pasado ni siquiera se molestó en hacerle una presentación ante las Cortes Generales, y en este 2026 no tenemos ni rastro de ello", ha proseguido la responsable de la Hacienda madrileña.

Frente a ello, Albert ha sacado pecho de la "honrosa costumbre" de la Comunidad de "cumplir las leyes" y ha reiterado que presentarán sus Cuentas para 2026 en el plazo establecido, dentro de dos semanas.

Por último, ha afeado que escribiera a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace unas semanas para preguntarle por los objetivos de déficit y el CPFF, además del 'cupo independentista', y que su respuesta "ha sido el silencio" y "el desprecio". "Pero no al Gobierno de la Comunidad, sino los madrileños y todos los españoles. Solo ha respetado a unos. Oye, a los de siempre: a Illa, a Puigdemont y a Junqueras", ha rematado.