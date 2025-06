La Comunidad insiste en que se incorporen "asuntos fundamentales" a Conferencia de Presidentes y aún no valora recurrir

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este lunes en que están centrados en exigir al Gobierno de España que se incorporen asuntos que consideran "fundamentales" a la Conferencia de Presidentes del viernes --como la situación ferroviaria, el apagón o la financiación autonómica-- aunque aún no valora recurrir este asunto a los tribunales.

Así lo ha explicado desde Velintonia, después de que el Gobierno andaluz haya afirmado que si el Gobierno de la Nación no atiende su petición de ampliar el orden del día acudirán a los tribunales para solicitar "medidas cautelarísimas" contra una convocatoria que consideran "ilegal".

"Todavía faltan muchos días, hasta la Conferencia de Presidentes, que estaba previsto el viernes, y, por tanto, en este minuto, estamos en la exigencia de aquellos asuntos que nos parecen fundamentales. Los ciudadanos no entenderían que no se incorporaran estos asuntos", ha trasladado al respecto el representante madrileño.

Si no se tiene en cuenta esta solicitud de las comunidades autónomas, ha señalado que habrá que valorar qué medidas se toman, si bien ahora están centrados en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que entre en razón".

"¿Cómo no vamos a hablar del caos ferroviario que ha vivido nuestro país y que todavía no tiene ningún tipo de solución por parte del Gobierno central? ¿Cómo no hablar del apagón? Más de un mes después seguimos sin saber las causas de ese apagón (...) ¿Cómo no vamos a hablar de la financiación de la educación de 0 a 3 años que tenemos pedido las comunidades autónomas, que había sido prometida por el Gobierno central y que nunca ha llegado?", se ha preguntado García Martín.

Así, ha destacado que las CCAA quieren "diálogo y poder debatir" y no los "monólogos" de Sánchez. "Hoy lo volveremos a reiterar de nuevo, y esperamos que sean atendidos, porque el reglamento es claro. Si la mayoría de comunidades autónomas piden incorporar una serie de asuntos a la conferencia de presidentes, se deben incorporar", ha insistido.

Por ello, ha trasladado que le van a dar una nueva oportunidad al Gobierno central para que "recapacite" y para que entiendan que "esta es la democracia y el estado de los autonomías".