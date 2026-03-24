La Comunidad insiste en que pusieron "todos los recursos" en residencias tras la ampliación de investigación contra Mur

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido que la Comunidad de Madrid puso "todos los recursos disponibles" para hacer frente a la pandemia, después de que la Justicia haya ampliado la investigación al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria en la Comunidad Carlos Mur por un delito de prevaricación en relación a la aplicación de los protocolos de derivación hospitalaria de residencias.

"Son 143 las ocasiones hasta el año anterior en las cuales la Justicia ha dado la razón a los distintos profesionales de las residencias de la Comunidad de Madrid, que lo dieron todo durante la pandemia, poniendo su propia vida en riesgo para salvar a otros", ha defendido García Martín en declaraciones a los medios durante la presentación de la memoria anual del Programa de Perros de Apoyo a Menores.

Por otro lado, ha calificado de "sonrojante" que el ministro del Gobierno y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, haya celebrado esta decisión judicial, tras aseverar que "van a llegar hasta el final" y que van a acompañar a las víctimas "en todos los frentes".

"No hizo absolutamente nada, fue el peor Gobierno de todos los países de nuestro entorno al hacer frente a esta pandemia que fue mundial, que fue global", ha manifestado.

En este sentido, el consejero ha insistido que llega un punto en el que hay que decir "basta" no solo a "Óscar López, sino a la izquierda". "Lo que están haciendo es retorcer el dolor de las familias", ha remarcado.